Деколи достатньо одного зайвого інгредієнта, і замість соковитих котлет чи лазаньї виходить невизначна та апетитна страва, пише Оnet. Є кілька речей, які у фарш краще не пускати взагалі.

Цікаво Увесь світ розхвалює цей перекус: як приготувати хумус – ідеальне рішення для посту

Що не варто додавати у фарш?

Не можна класти багато хліба. Він стає кашею з ароматом м’яса. Котлета тоді тримається, але смаку в ній майже немає. І це одразу відчувається.

Ще одна популярна помилка – сирий часник у великій кількості. Якщо переборщити, аромат стає різким, майже агресивним. Після смаження він ще й гірчить. Замість апетитного запаху кухнею гуляє важкий дух, який довго не вивітрюється.

Цього не варто додавати до котлет / Фото unsplash

Є ще одна крайність – вода. Дехто додає її, щоб фарш був соковитішим. Насправді результат часто протилежний. Вода розпушує структуру, і котлета під час смаження починає розвалюватися. Сік із м’яса витікає раніше, ніж утвориться скоринка.

Чимало господинь досі додають яйце у фарш майже автоматично, хоча саме воно часто псує текстуру готових котлет. Здається, що так маса краще тримається купи, але на практиці яйце надто сильно зв’язує інгредієнти, і страва втрачає ту м’якість, заради якої все й готується. Під час смаження білок швидко згортається й ущільнює фарш.

У результаті котлети можуть вийти не соковитими, а щільними, сухуватими і навіть трохи "гумовими". Якщо м’ясо якісне та має достатньо природного жиру, воно й без яйця добре тримає форму і не розсипається.

Що варто додати у фарш?

Додавання сирої тертої картоплі до фаршу – це простий, але дуже ефективний спосіб зробити страву соковитою, пише Рysznosci.

Завдяки вмісту води та крохмалю, картопля надає фрикаделькам твердої, але водночас пухкої та соковитої консистенції. Для найкращого результату очистіть картоплину середнього розміру, дрібно натріть її та ретельно відіжміть зайву рідину.

Це вкрай важливо, оскільки занадто багато води зробить суміш рідкою та важкою для надання форми. Додайте підготовлену картоплину до м’яса.

Що смачного приготувати?