Иногда домашняя банка с огурцами подбрасывает сюрприз: появляется белый налет, который на вид может напоминать плесень, сообщает Pysznosci. В некоторых случаях это часто нормальная часть ферментации.

Какой бывает налет на огурцах?

Самое распространенное объяснение простое: белый налет образуется из-за работы молочнокислых бактерий. Именно они запускают ферментацию, превращают сахара в молочную кислоту и формируют вкус.

Обычно этот налет виден на поверхности рассола – как тонкую пленку, легкую мутность или мелкий осадок.

Хрустящие и вкусные / Фото unsplash

Другая история – плесень. Ее как раз и надо бояться, поэтому здесь важно не спутать. Плесень редко бывает равномерной: она ложится пятнами, может выглядеть пушистой, а цвет часто уходит в серый или зеленый.

Если вы видите именно плесень, лучше не рисковать: выбрасывайте все содержимое банки, а емкость тщательно вымойте и простерилизуйте, чтобы опасные грибки не переместились на следующую консервацию.

Чтобы соленые огурцы не удивляли неприятными сюрпризами, стоит придерживаться нескольких базовых правил. Банка должна быть плотно закрыта – это критично для защиты от плесени и нормального течения ферментации.

Соль лучше брать крупнозернистую – она помогает поддерживать правильный баланс бактерий. И еще один момент, который часто недооценивают: храните банки в темном и прохладном месте. При таких условиях огурцы будут вкусные, хрустящие, а белый налет, если и появится, не станет поводом для паники.

Что добавить к квашеным огурцам?

Самый простой способ усилить вкус – добавить тонко нарезанный репчатый лук, пишет Аkademia smaku. Он смягчает резкость рассола и добавляет сладковатой ноты.

Если дать огурцам постоять с луком 10 – 15 минут это будет просто замечательная закуска. Также можно влить немного нерафинированного подсолнечного масла.

Из специй черный молотый перец – буквально щепотка. Он подчеркивает хрусткость и добавляет теплой глубины. Если хочется большего характера, добавьте несколько зерен кориандра или щепотку молотого тмина. Они не перебивают, а раскрывают аромат квашения.

Свежий укроп – еще один обязательный акцент. Не сухой, а именно свежий, мелко нарезанный. Он освежает вкус и сочетается с луком без конфликта. Некоторые добавляют немного сахара. Не для сладости, а для баланса. Пол чайной ложки на тарелку способны изменить восприятие вкуса – кислота станет мягче, а аромат глубже.

