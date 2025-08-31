Может звучать несколько необычно, но это действительно так: малосольные содержат немалое количество полезных элементов. Чем квашеные огурцы лучше свежих – рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Glamour.kyiv.ua.
Чем полезны малосольные огурцы?
- Пробиотики
Благодаря процессу ферментации содержание пробиотиков в квашеных огурцах возрастает в разы. Эти бактерии – лучшие друзья для микрофлоры кишечника.
Сколько времени надо солить огурцы?
Некоторые потребляют малосольные огурцы уже через несколько часов, но куда лучше будет подождать 2 – 3 дня.
- Антиоксиданты и витамины
В малосольных огурцах сохраняются все антиоксидантные соединения. Они борются со свободными радикалами, а еще запускают процессы восстановления клеток.
- Клетчатка
Со свежих огурцов часто срезают кожуру, в которой очень много клетчатки. А зря, ведь клетчатка улучшает пищеварение и важна для иммунной системы, здоровья и кожи.
Что приготовить из огурцов?
- Каждому стоит попробовать соус релиш, который набирает стремительную популярность.
- Это как аджика, но готовится из огурцов.
- Этот соус обогатит любое блюдо.