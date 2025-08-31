Может звучать несколько необычно, но это действительно так: малосольные содержат немалое количество полезных элементов. Чем квашеные огурцы лучше свежих – рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Glamour.kyiv.ua.

Будет интересно Они известны на всю Европу: закручиваем огурцы по-фински – наслаждение в вашей кладовой

Чем полезны малосольные огурцы?

Пробиотики

Благодаря процессу ферментации содержание пробиотиков в квашеных огурцах возрастает в разы. Эти бактерии – лучшие друзья для микрофлоры кишечника.

Сколько времени надо солить огурцы? Некоторые потребляют малосольные огурцы уже через несколько часов, но куда лучше будет подождать 2 – 3 дня.

Антиоксиданты и витамины

В малосольных огурцах сохраняются все антиоксидантные соединения. Они борются со свободными радикалами, а еще запускают процессы восстановления клеток.

Клетчатка

Со свежих огурцов часто срезают кожуру, в которой очень много клетчатки. А зря, ведь клетчатка улучшает пищеварение и важна для иммунной системы, здоровья и кожи.

Что приготовить из огурцов?