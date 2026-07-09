Черная смородина – настоящая королева летнего сада, однако из-за ее ярко выраженной кислинки мы редко едим ее просто так, горстями. Обычно ягоду используют для приготовления варенья, компотов или пирогов, где ее естественный вкус маскируется большим количеством сахара. Но есть гораздо более интересный способ раскрыть потенциал этой ягоды – приготовить из нее изысканный, пряный и острый соус, который идеально подчеркнет вкус любого мясного блюда, сообщает storinka_retseptiv.

Как приготовить соус к мясу на зиму?

Время: 1 час 30 минут

1 час 30 минут Порций: 4 – 6

Ингредиенты:

– 500 граммов черной смородины;

– 100 миллилитров растительного масла;

– 1 столовая ложка соли;

– 1 столовая ложка сахара (или по вкусу);

– 1 чайная ложка черного молотого перца;

– 1 чайная ложка хмели-сунели;

– 1/2 чайной ложки молотого кориандра;

– 5 зубчиков чеснока;

– 2 острых перца;

– свежий базилик (по желанию).

Мясо получится просто шедевральным: смотрите видео

Приготовление:

Тщательно переберите черную смородину, удалите все плодоножки, промойте под холодной водой и хорошо просушите на бумажном полотенце. Влага нам не нужна, ведь соус должен получиться густым. Измельчите ягоды блендером до состояния однородного пюре. Перелейте полученное смородиновое пюре в кастрюлю с толстым дном (это убережет соус от пригорания). Доведите массу до кипения, после чего влейте растительное масло, добавьте соль, сахар, черный молотый перец, хмели-сунели и молотый кориандр. Убавьте огонь до минимума и варите смесь примерно 1 час, периодически помешивая. Пока основа кипит на плите, измельчите чеснок, острый перец и свежий базилик (если используете его) до однородной массы. Если вы не любите чрезмерную остроту, обязательно удалите семена из острого перца перед измельчением – именно в них сосредоточено больше всего жгучести. Добавьте ароматную острую смесь в кастрюлю со смородиной и варите все вместе еще 15 минут. Теперь время для финального штриха: обязательно попробуйте соус. Поскольку кислотность ягод всегда разная, вам может понадобиться немного больше сахара. Если соус кислый, добавьте еще щепотку сахара и проварите 2 – 3 минуты. Для получения шелковистой и нежной текстуры готовый соус можно дополнительно протереть через мелкое сито. Разлейте горячий соус в заранее стерилизованные банки, плотно закрутите крышками, переверните вверх дном и тщательно укутайте одеялом до полного остывания. Хранить такую заготовку следует в прохладном месте.

С чем подавать смородиновый соус

Эта пикантная заправка идеально подходит к сочным стейкам, запеченной свинине, утке или даже тостам. Также ее можно использовать в качестве глазури: смажьте мясо соусом за 10 минут до окончания запекания в духовке, чтобы получить невероятную глянцевую корочку.

Перед подачей на стол соус рекомендуется охладить и украсить веточкой свежего базилика или тимьяна. Если вы хотите придать блюду еще больше оригинальных ноток, попробуйте добавить во время приготовления щепотку корицы или копченой паприки.