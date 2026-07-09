Чорна смородина – справжня королева літнього саду, проте через її виразну кислинку ми рідко їмо її просто так, жменями. Зазвичай ягода відправляється у варення, компоти чи пироги, де її природний смак маскується великою кількістю цукру. Але є набагато цікавіший спосіб розкрити потенціал цієї ягоди – приготувати з неї вишуканий, пряний та гострий соус, який ідеально підкреслить смак будь-якої м'ясної страви, повідомляє storinka_retseptiv.

Як приготувати соус до м'яса на зиму?

Час: 1 година 30 хвилин

1 година 30 хвилин Порцій: 4 – 6

Інгредієнти:

– 500 грамів чорної смородини;

– 100 мілілітрів рослинної олії;

– 1 столова ложка солі;

– 1 столова ложка цукру (або за смаком);

– 1 чайна ложка чорного меленого перцю;

– 1 чайна ложка хмелі-сунелі;

– 1/2 чайної ложки меленого коріандру;

– 5 зубчиків часнику;

– 2 гострі перці;

– свіжий базилік (за бажанням).

Мʼясо смакуватиме як шедевр: дивіться відео

Приготування:

Ретельно переберіть чорну смородину, видаліть усі плодоніжки, промийте під холодною водою та добре обсушіть на паперовому рушнику. Волога нам не потрібна, адже соус має вийти густим. Подрібніть ягоди блендером до стану однорідного пюре. Перелийте отримане смородинове пюре в каструлю з товстим дном (це вбереже соус від пригорання). Доведіть масу до кипіння, після чого влийте рослинну олію, додайте сіль, цукор, чорний мелений перець, хмелі-сунелі та мелений коріандр. Зменште вогонь до мінімуму і варіть суміш приблизно 1 годину, періодично помішуючи. Поки основа мліє на плиті, подрібніть часник, гострий перець та свіжий базилік (якщо використовуєте його) до однорідності. Якщо ви не любите екстремальну гостроту, обов'язково видаліть насіння з гострого перцю перед подрібненням – саме в ньому концентрується найбільше пекучості. Додайте ароматну гостру суміш до каструлі зі смородиною та варіть усе разом ще 15 хвилин. Тепер час для фінального штриха: обов'язково скуштуйте соус. Оскільки кислотність ягід завжди різна, вам може знадобитися трохи більше цукру. Якщо соус кислить, додайте ще дрібку цукру та проваріть 2 – 3 хвилини. Для отримання шовковистої та ніжної текстури готовий соус можна додатково протерти через дрібне сито. Розлийте гарячий соус у заздалегідь стерилізовані банки, щільно закрутіть кришками, переверніть догори дном і ретельно укутайте ковдрою до повного охолодження. Зберігати таку заготівлю слід у прохолодному місці.

З чим подавати смородиновий соус

Ця пікантна заправка ідеально пасує до соковитих стейків, запеченої свинини, качки чи навіть тостом. Також її можна використовувати як глазур: змастіть м'ясо соусом за 10 хвилин до закінчення запікання в духовці, щоб отримати неймовірну глянцеву скоринку.

Перед подачею на стіл соус рекомендується охолодити та прикрасити гілочкою свіжого базиліку або чебрецю. Якщо ви хочете додати страві ще більше оригінальних ноток, спробуйте додати під час варіння дрібку кориці або копченої паприки.