Приготовление идеальных вареников с вишней – это настоящее искусство, в котором каждый шаг имеет значение. Часто хозяйки сталкиваются с тем, что тесто получается слишком тугим, а сочная начинка вытекает еще во время варки, превращая блюдо в кашу, пишет "На пенсии".

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Как приготовить вареники с вишнями?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Секрет необычайной легкости этого теста заключается в использовании жирного кефира и всего одного яичного желтка – без белка. Белок при термической обработке сворачивается и делает тесто более плотным, тогда как желток придает ему нежную текстуру и приятный кремовый оттенок. Кислота в кефире вступает в реакцию с содой, выделяя углекислый газ. Именно эти пузырьки воздуха делают вареники пышными, словно они готовились на пару.

Ингредиенты:

– 200 миллилитров кефира (лучше жирного или домашнего простокваши);

– 1 яичный желток;

– примерно 300 граммов муки (2 стакана) + 2 столовые ложки для замеса;

– 1 столовая ложка сахара;

– 0,5 чайной ложки соли;

– 1/3 чайной ложки пищевой соды;

– вишня без косточек (предварительно дайте стечь лишнему соку);

– 1 стакан сахара для начинки;

– 1 столовая ложка картофельного крахмала.

Приготовление: