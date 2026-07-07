Приготовление идеальных вареников с вишней – это настоящее искусство, в котором каждый шаг имеет значение. Часто хозяйки сталкиваются с тем, что тесто получается слишком тугим, а сочная начинка вытекает еще во время варки, превращая блюдо в кашу, пишет "На пенсии".
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Как приготовить вареники с вишнями?
- Время: 1 час
- Порций: 4
Секрет необычайной легкости этого теста заключается в использовании жирного кефира и всего одного яичного желтка – без белка. Белок при термической обработке сворачивается и делает тесто более плотным, тогда как желток придает ему нежную текстуру и приятный кремовый оттенок. Кислота в кефире вступает в реакцию с содой, выделяя углекислый газ. Именно эти пузырьки воздуха делают вареники пышными, словно они готовились на пару.
Ингредиенты:
– 200 миллилитров кефира (лучше жирного или домашнего простокваши);
– 1 яичный желток;
– примерно 300 граммов муки (2 стакана) + 2 столовые ложки для замеса;
– 1 столовая ложка сахара;
– 0,5 чайной ложки соли;
– 1/3 чайной ложки пищевой соды;
– вишня без косточек (предварительно дайте стечь лишнему соку);
– 1 стакан сахара для начинки;
– 1 столовая ложка картофельного крахмала.
Приготовление:
- Просейте в миску 2 стакана муки. Добавьте соль и соду. Чтобы избежать комков, соду желательно просеять через мелкое сито, а затем тщательно перемешать сухие компоненты.
- Разотрите яичный желток с 1 столовой ложкой сахара до однородной консистенции и влейте кефир. Постепенно всыпайте мучную смесь, сначала помешивая ложкой, а затем переходите к вымешиванию руками.
- Выложите массу на присыпанный мукой стол. Тесто должно получиться мягким и слегка липким. Не пересыпайте его лишней мукой, иначе тесто потеряет всю свою воздушность. Накройте его пакетом или пищевой пленкой и оставьте отдохнуть на 15 – 20 минут.
- Раскатайте тесто в колбаску и нарежьте на небольшие кусочки. Каждый кусочек обваляйте в муке и раскатайте в овал толщиной примерно 2 миллиметра.
- На каждую заготовку насыпьте 1 чайную ложку смеси сахара с крахмалом и выложите 2 – 3 вишни. Крахмал здесь выступает в качестве естественного загустителя: под действием температуры он свяжет выделившийся сок внутри вареника, превратив его в густой сироп. Плотно зажмите края, следя за тем, чтобы сок не попал на шов.
- Опустите вареники в кипящую подсоленную воду. Они сразу всплывут. Накройте кастрюлю крышкой, чтобы вода быстрее снова закипела. После повторного закипания варите ровно 1 минуту. Если передержать, нежное тесто потемнеет и приобретет синеватый оттенок.