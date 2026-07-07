Приготування ідеальних вареників з вишнею – це справжнє мистецтво, де кожен крок має значення. Часто господині стикаються з тим, що тісто виходить занадто тугим, а соковита начинка витікає ще під час варіння, перетворюючи страву на кашу, пише На пенсії.

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Як приготувати вареники з вишнями?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Секрет надзвичайної легкості цього тіста полягає у використанні жирного кефіру та лише одного яєчного жовтка – без білка. Білок при термічній обробці згортається і робить тісто щільнішим, тоді як жовток дарує йому ніжну текстуру та приємний кремовий відтінок. Кислота в кефірі вступає в реакцію з содою, виділяючи вуглекислий газ. Саме ці бульбашки повітря роблять вареники пухкими, наче вони готувалися на пару.

Інгредієнти:

– 200 мілілітрів кефіру (краще жирного або домашнього кисляку);

– 1 яєчний жовток;

– приблизно 300 грамів борошна (2 склянки) + 2 столові ложки для вимішування;

– 1 столова ложка цукру;

– 0,5 чайної ложки солі;

– 1/3 чайної ложки харчової соди;

– вишня без кісточок (попередньо дайте стекти зайвому соку);

– 1 склянка цукру для начинки;

– 1 столова ложка картопляного крохмалю.

Приготування: