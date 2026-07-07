Приготування ідеальних вареників з вишнею – це справжнє мистецтво, де кожен крок має значення. Часто господині стикаються з тим, що тісто виходить занадто тугим, а соковита начинка витікає ще під час варіння, перетворюючи страву на кашу, пише На пенсії.
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Як приготувати вареники з вишнями?
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Секрет надзвичайної легкості цього тіста полягає у використанні жирного кефіру та лише одного яєчного жовтка – без білка. Білок при термічній обробці згортається і робить тісто щільнішим, тоді як жовток дарує йому ніжну текстуру та приємний кремовий відтінок. Кислота в кефірі вступає в реакцію з содою, виділяючи вуглекислий газ. Саме ці бульбашки повітря роблять вареники пухкими, наче вони готувалися на пару.
Інгредієнти:
– 200 мілілітрів кефіру (краще жирного або домашнього кисляку);
– 1 яєчний жовток;
– приблизно 300 грамів борошна (2 склянки) + 2 столові ложки для вимішування;
– 1 столова ложка цукру;
– 0,5 чайної ложки солі;
– 1/3 чайної ложки харчової соди;
– вишня без кісточок (попередньо дайте стекти зайвому соку);
– 1 склянка цукру для начинки;
– 1 столова ложка картопляного крохмалю.
Приготування:
- Просійте в миску 2 склянки борошна. Додайте сіль та соду. Щоб уникнути грудочок, соду бажано протерти через дрібне сито, а потім ретельно перемішати сухі компоненти.
- Розітріть яєчний жовток з 1 столовою ложкою цукру до однорідного стану та влийте кефір. Поступово всипайте борошняну суміш, спочатку помішуючи ложкою, а потім переходьте на вимішування руками.
- Викладіть масу на присипаний борошном стіл. Тісто має вийти м'яким і злегка липким. Не забивайте його зайвим борошном, інакше втратиться вся пухкість. Накрийте його пакетом або харчовою плівкою і залиште відпочити на 15 – 20 хвилин.
- Розкатайте тісто в ковбаску та наріжте на невеликі шматочки. Кожен шматочок обваляйте в борошні та розкатайте в овал завтовшки приблизно 2 міліметри.
- На кожну заготовку насипте 1 чайну ложку суміші цукру з крохмалем і викладіть 2 – 3 вишні. Крохмаль тут виступає природним загусником: під дією температури він зв'яже виділений сік усередині вареника, перетворивши його на густий сироп. Щільно защипніть краї, стежачи, щоб сік не потрапив на шов.
- Опустіть вареники в киплячу підсолену воду. Вони одразу спливуть. Накрийте каструлю кришкою, щоб вода швидше закипіла знову. Після повторного закипання варіть рівно 1 хвилину. Якщо перетримати, ніжне тісто потемніє і набуде синюватого відтінку.