Этот салат является достоянием опытных хозяек, которые умеют создавать шедевры даже из самых простых продуктов. "Тещин язык" станет "изюминкой" ваших запасов и не раз заставит родных и гостей восхищаться вашим мастерством, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Копилка рецептов".

Обратите внимание!

Кабачки для консервации должны быть упругими, гладкими и без повреждений. Также лучше выбирать плоды небольшого размера, чтобы не тратить время на удаление косточек, советует портал Переяслав.City.

Как заготовить салат "Тещин язык"?

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 2 килограмма кабачков;
– 2 килограмма помидоров;
– 600 граммов сладкого перца;
– 200 граммов чеснока;
– острый перец по вкусу;
– 2 столовые ложки соли;
– 200 граммов сахара;
– 200 миллилитров подсолнечного масла;
– 50 миллилитров уксуса.

Приготовление:

  1. Сладкий перец и помидоры измельчите отдельно с помощью мясорубки или блендера.
  2. Чеснок можно измельчить любым удобным способом. Чтобы легче очистить зубчики, залейте их кипятком, оставьте на минуту, а затем снимите кожицу.
  3. Кабачки нарежьте кружочками.
  4. В кастрюле соедините измельченные помидоры и перец. Добавьте соль, сахар и растительное масло. Поставьте на плиту, доведите до кипения и тушите под крышкой 10 минут.
  5. После этого положите кабачки, снова доведите до кипения и тушите на слабом огне еще примерно 35 минут, периодически помешивая.
  6. Добавьте уксус, перемешайте, доведите массу до кипения и проварите еще 1 минуту.
  7. Готовый салат разложите в стерилизованные банки, закрутите стерильными крышками и оставьте остывать под полотенцем.

Приятного аппетита!

