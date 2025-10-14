Этот салат является достоянием опытных хозяек, которые умеют создавать шедевры даже из самых простых продуктов. "Тещин язык" станет "изюминкой" ваших запасов и не раз заставит родных и гостей восхищаться вашим мастерством, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Копилка рецептов".

Кабачки для консервации должны быть упругими, гладкими и без повреждений. Также лучше выбирать плоды небольшого размера, чтобы не тратить время на удаление косточек, советует портал Переяслав.City.

Как заготовить салат "Тещин язык"?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 килограмма кабачков;

– 2 килограмма помидоров;

– 600 граммов сладкого перца;

– 200 граммов чеснока;

– острый перец по вкусу;

– 2 столовые ложки соли;

– 200 граммов сахара;

– 200 миллилитров подсолнечного масла;

– 50 миллилитров уксуса.

Приготовление:

Сладкий перец и помидоры измельчите отдельно с помощью мясорубки или блендера. Чеснок можно измельчить любым удобным способом. Чтобы легче очистить зубчики, залейте их кипятком, оставьте на минуту, а затем снимите кожицу. Кабачки нарежьте кружочками. В кастрюле соедините измельченные помидоры и перец. Добавьте соль, сахар и растительное масло. Поставьте на плиту, доведите до кипения и тушите под крышкой 10 минут. После этого положите кабачки, снова доведите до кипения и тушите на слабом огне еще примерно 35 минут, периодически помешивая. Добавьте уксус, перемешайте, доведите массу до кипения и проварите еще 1 минуту. Готовый салат разложите в стерилизованные банки, закрутите стерильными крышками и оставьте остывать под полотенцем.

Приятного аппетита!

