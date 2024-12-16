Салат "Тіфані" завжди дивує гостей. Він легкий, вишуканий і дуже апетитний. Як його приготувати розповідає 24 Канал з посиланням на Сookpad.

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Салат "Тіфані"

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 300 грамів курячого філе;
– 300 грамів винограду без кісточок;
– 2 – 3 яйця;
– 50 грамів волоських горіхів;
– 150 грамів твердого сиру;
– майонез – до смаку.

Приготування:

  1. Відваріть куряче філе і яйця на круто.
  2. Куряче філе наріжте дрібно або розділіть на волокна та викладіть першим шаром на тарілку.
  3. Змастіть його майонезом.
  4. Волоські горіхи трохи підсушіть на сухій сковорідці, подрібніть до середньої крихти та рівномірно посипте ними шар курки.
  5. Очищені відварені яйця натріть на тертці та викладіть поверх горіхів, розрівнюючи рівним шаром.
  6. Сир натріть на дрібній тертці й зробіть майонезну сітку зверху. Прикрасьте салат виноградом без кісточок, рівномірно виклавши його поверх сиру.
  7. Салат готовий до подачі.

Смачного!

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