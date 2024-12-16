Салат "Тіфані" завжди дивує гостей. Він легкий, вишуканий і дуже апетитний. Як його приготувати розповідає 24 Канал з посиланням на Сookpad.
Цікаво Більше жодної Шуби: 3 найсмачніші салати на Новий рік 2025
Салат "Тіфані"
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 300 грамів курячого філе;
– 300 грамів винограду без кісточок;
– 2 – 3 яйця;
– 50 грамів волоських горіхів;
– 150 грамів твердого сиру;
– майонез – до смаку.
Приготування:
- Відваріть куряче філе і яйця на круто.
- Куряче філе наріжте дрібно або розділіть на волокна та викладіть першим шаром на тарілку.
- Змастіть його майонезом.
- Волоські горіхи трохи підсушіть на сухій сковорідці, подрібніть до середньої крихти та рівномірно посипте ними шар курки.
- Очищені відварені яйця натріть на тертці та викладіть поверх горіхів, розрівнюючи рівним шаром.
- Сир натріть на дрібній тертці й зробіть майонезну сітку зверху. Прикрасьте салат виноградом без кісточок, рівномірно виклавши його поверх сиру.
- Салат готовий до подачі.
Смачного!
Неймовірна страва: що приготувати на Святий вечір.