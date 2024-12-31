Які страви можуть не сподобатися символу Нового 2025 року – Зеленій Дерев'яній Змії, розповідає 24 Канал. Якщо вони стоятимуть на столі, удачі вам не бачити.

Читайте також Не з ікрою чи шпротами: 3 оригінальних рецепти канапок на Новий рік 2025

Що не можна готувати на Новий рік 2025

Напівфабрикати

Експерти наголошують на важливості уникати напівфабрикатів. Відповідно до вподобань, пов'язаних із символом року, Змії, ці продукти, швидше за все, будуть відкинуті через їхню залежність від консервантів та штучних добавок.

Натомість рекомендується віддавати перевагу натуральним і свіжим інгредієнтам.

Бобові

У 2025-му бобові потрапили до списку продуктів, яких слід уникати. Радять не включати їх до раціону через побоювання щодо травного дискомфорту, включаючи важкість і здуття живота. Такі реакції вважаються несумісними з елегантністю та врівноваженістю, які асоціюються з роком Змії.

Натомість рекомендують віддавати перевагу легшим стравам, пропонуючи на святкових столах мінімалістичні страви, такі як овочеві гарніри та свіжі салати.

Торт з масним кремом

Експерти не рекомендують пекти на Новий рік 2025 торт з масляним кремом. Такий десерт може бути не лише складним для травлення, але й містити менш поживні інгредієнти.

Краще віддати перевагу легшим альтернативам, таким як ніжні муси або тарілки зі свіжих фруктів, щоб забезпечити більш приємний і корисний для здоров'я святковий стіл.

Жирні та калорійні страви

Експерти застерігають від висококалорійних страв, які можуть порушити святковий настрій. За словами дієтологів, Зелена змія – метафора збереження легкості та поміркованості під час святкувань – може опинитися під загрозою через надмірне споживання калорійних страв.

Рекомендують обирати більш здорові альтернативи, такі як риба або курка, наголошуючи на важливості простоти у виборі рецептів. Внісши ці корективи, ви зможете забезпечити собі чудовий і водночас корисний обід у цьому святковому сезоні.

Ковбаса і м'ясна нарізка

Небажано пропонувати гостям м'ясну і ковбасну нарізку, тому що в сучасній ковбасній продукції дуже багато консервантів, харчових добавок і барвників. Також ці вироби важко буде перетравити в такий пізній час, тож, якщо хочете поласувати закусками, вибирайте індичку або курку.

Курячі яйця

До списку небажаних страв також потрапили і курячі яйця. Якщо минулого, 2024 року, яйце символізувало початок нового життя, то для Змії цей продукт асоціюється із захистом потомства. Якщо ви приготуєте яйця, символ року може розцінити це як замах і акт агресії.

Наповніть свій прийдешній 2025 рік гармонією, підійшовши з розумом до вибору страв на святковий стіл.