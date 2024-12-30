Якщо проявити трохи фантазії, можна порадувати сім'ю і гостей більш оригінальними ідеями бутербродів на новорічному столі. Рецептами 3 цікавих канапок на Новий рік 2025, ділиться 24 Канал.
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3 оригінальних рецепти канапок на Новий рік 2025
З тунцем і бринзою
Інгредієнти:
– цільнозерновий багет – 1 штука
– консервований тунець – 1 банка
– бринза – 100 грамів
– зелена цибуля або інша зелень – до смаку
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Приготування:
- Багет наріжте, викладіть на деко і відправте запікатися в духовку на 5 хвилин при 180 градусах.
- З тунця злийте рідину. Бринзу покришіть. Цибулю або зелень дрібно наріжте.
- Викладіть на скибочки багета бринзу, потім тунець. Присипте зеленню. Готово!
Канапе з тунцем і бринзою / Ілюстративне фото Unsplash
- З картоплею й оселедцем
Інгредієнти:
– картопля – 4 штуки
– солоний оселедець – 1 штука
– огірок свіжий – 1 штука
– чорний хліб – 24 скибочки
– помідори черрі – 24 штуки
– петрушка для прикраси
Приготування:
- Картоплю відваріть в мундирі в підсоленій воді до готовності (20 – 25 хвилин), остудіть і очистьте від шкірки. Наріжте тонкими кружечками.
- Оселедець випатрайте, видаліть кісточки та наріжте філе невеликими шматочками.
- Огірок тонко наріжте.
- На шпажки наколіть шматочки чорного хліба, картоплю, огірок і цілі помідори черрі. Прикрасьте зеленню до свого смаку.
Канапе з картоплею та оселедцем / Фото Shutterstock
- З буряковою пастою та апельсином
Інгредієнти:
– чорний хліб – ½ буханки
– консервована червона квасоля – ½ банки
– буряк – 1 невелика штука
– цибулини – ½ штуки
– рослинна олія – 2 столових ложки
– соєвий соус – 2 столових ложки
– тертий хрін – 2 столових ложки
– сік лимона – ½ чайної ложки
– апельсин – 1 штука
– рукола – 2 гілочки
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Канапе з буряковою пастою / Фото Shutterstock
Приготування:
- Варений буряк очистьте і наріжте шматочками.
- Цибулю дрібно наріжте й обсмажте на олії.
- З квасолі злийте рідину та промийте. Викладіть її в блендер разом з буряком і цибулею.
- Додайте олію, соєвий соус, хрін і сік лимона. Посоліть і поперчіть. Подрібніть до консистенції пюре.
- Приготованою пастою змастіть скибочки хліба. Прикрасьте шматочками апельсина і листям руколи.
Смачного!
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