Якщо проявити трохи фантазії, можна порадувати сім'ю і гостей більш оригінальними ідеями бутербродів на новорічному столі. Рецептами 3 цікавих канапок на Новий рік 2025, ділиться 24 Канал.

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3 оригінальних рецепти канапок на Новий рік 2025

З тунцем і бринзою

Інгредієнти:

– цільнозерновий багет – 1 штука

– консервований тунець – 1 банка

– бринза – 100 грамів

– зелена цибуля або інша зелень – до смаку

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Приготування:

Багет наріжте, викладіть на деко і відправте запікатися в духовку на 5 хвилин при 180 градусах.

З тунця злийте рідину. Бринзу покришіть. Цибулю або зелень дрібно наріжте.

Викладіть на скибочки багета бринзу, потім тунець. Присипте зеленню. Готово!



Канапе з тунцем і бринзою / Ілюстративне фото Unsplash

З картоплею й оселедцем

Інгредієнти:

– картопля – 4 штуки

– солоний оселедець – 1 штука

– огірок свіжий – 1 штука

– чорний хліб – 24 скибочки

– помідори черрі – 24 штуки

– петрушка для прикраси

Приготування:

Картоплю відваріть в мундирі в підсоленій воді до готовності (20 – 25 хвилин), остудіть і очистьте від шкірки. Наріжте тонкими кружечками.

Оселедець випатрайте, видаліть кісточки та наріжте філе невеликими шматочками.

Огірок тонко наріжте.

На шпажки наколіть шматочки чорного хліба, картоплю, огірок і цілі помідори черрі. Прикрасьте зеленню до свого смаку.



Канапе з картоплею та оселедцем / Фото Shutterstock

З буряковою пастою та апельсином

Інгредієнти:

– чорний хліб – ½ буханки

– консервована червона квасоля – ½ банки

– буряк – 1 невелика штука

– цибулини – ½ штуки

– рослинна олія – 2 столових ложки

– соєвий соус – 2 столових ложки

– тертий хрін – 2 столових ложки

– сік лимона – ½ чайної ложки

– апельсин – 1 штука

– рукола – 2 гілочки

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Канапе з буряковою пастою / Фото Shutterstock

Приготування:

Варений буряк очистьте і наріжте шматочками.

Цибулю дрібно наріжте й обсмажте на олії.

З квасолі злийте рідину та промийте. Викладіть її в блендер разом з буряком і цибулею.

Додайте олію, соєвий соус, хрін і сік лимона. Посоліть і поперчіть. Подрібніть до консистенції пюре.

Приготованою пастою змастіть скибочки хліба. Прикрасьте шматочками апельсина і листям руколи.

Смачного!

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