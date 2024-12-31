Цей салат простий у виконанні, але настільки смачний, що точно викличе захоплення гостей. Як його приготувати розповідає 24 Канал з посиланням на smaker.

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Салат з печерицями та куркою

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 300 грамів копченої або вареної курки;
– 150 грамів маринованих печериць;
– 100 грамів жовтого сиру;
– 3 яйця;
– 1 банка консервованого горошку;
– 3 маринованих огірки;
– 1 маленька морква;
– 2 столові ложки майонезу;
– 2 столові ложки натурального йогурту;
– трохи солодкої паприки – до смаку;
– сіль і перець – до смаку.

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Приготування:

  1. Наріжте копчену курку кубиками та викладіть у велику миску. Відваріть яйця на "круто", дайте їм трохи охолонути, очистьте і дрібно наріжте.
  2. Додайте до курки.
  3. Відцідіть мариновані гриби та наріжте їх кубиками.
  4. Так само наріжте мариновані огірки.
  5. Додайте їх до інших інгредієнтів разом із відцідженим горохом.
  6. Додайте в салат нарізаний жовтий сир і очищену, натерту моркву.
  7. У невеликій мисці змішайте майонез, натуральний йогурт, мелений солодкий перець і сушений кріп. Приправте сіллю і перцем.
  8. Потім змішайте всі інгредієнти для салату з приготованим соусом.
  9. Перед подачею поставте салат із куркою та печерицями в холодильник мінімум на годину, щоб смаки змішалися.

Смачного!

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