Цей салат простий у виконанні, але настільки смачний, що точно викличе захоплення гостей. Як його приготувати розповідає 24 Канал з посиланням на smaker.
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Салат з печерицями та куркою
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 300 грамів копченої або вареної курки;
– 150 грамів маринованих печериць;
– 100 грамів жовтого сиру;
– 3 яйця;
– 1 банка консервованого горошку;
– 3 маринованих огірки;
– 1 маленька морква;
– 2 столові ложки майонезу;
– 2 столові ложки натурального йогурту;
– трохи солодкої паприки – до смаку;
– сіль і перець – до смаку.
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Приготування:
- Наріжте копчену курку кубиками та викладіть у велику миску. Відваріть яйця на "круто", дайте їм трохи охолонути, очистьте і дрібно наріжте.
- Додайте до курки.
- Відцідіть мариновані гриби та наріжте їх кубиками.
- Так само наріжте мариновані огірки.
- Додайте їх до інших інгредієнтів разом із відцідженим горохом.
- Додайте в салат нарізаний жовтий сир і очищену, натерту моркву.
- У невеликій мисці змішайте майонез, натуральний йогурт, мелений солодкий перець і сушений кріп. Приправте сіллю і перцем.
- Потім змішайте всі інгредієнти для салату з приготованим соусом.
- Перед подачею поставте салат із куркою та печерицями в холодильник мінімум на годину, щоб смаки змішалися.
Смачного!
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