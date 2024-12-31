Цей салат простий у виконанні, але настільки смачний, що точно викличе захоплення гостей. Як його приготувати розповідає 24 Канал з посиланням на smaker.

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Салат з печерицями та куркою

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 300 грамів копченої або вареної курки;

– 150 грамів маринованих печериць;

– 100 грамів жовтого сиру;

– 3 яйця;

– 1 банка консервованого горошку;

– 3 маринованих огірки;

– 1 маленька морква;

– 2 столові ложки майонезу;

– 2 столові ложки натурального йогурту;

– трохи солодкої паприки – до смаку;

– сіль і перець – до смаку.

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Приготування:

Наріжте копчену курку кубиками та викладіть у велику миску. Відваріть яйця на "круто", дайте їм трохи охолонути, очистьте і дрібно наріжте. Додайте до курки. Відцідіть мариновані гриби та наріжте їх кубиками. Так само наріжте мариновані огірки. Додайте їх до інших інгредієнтів разом із відцідженим горохом. Додайте в салат нарізаний жовтий сир і очищену, натерту моркву. У невеликій мисці змішайте майонез, натуральний йогурт, мелений солодкий перець і сушений кріп. Приправте сіллю і перцем. Потім змішайте всі інгредієнти для салату з приготованим соусом. Перед подачею поставте салат із куркою та печерицями в холодильник мінімум на годину, щоб смаки змішалися.

Смачного!

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