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Голівудський салат

Час: 25 хвилин

25 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 банка консервованої кукурудзи;

– 1 свіжий зелений огірок;

– 2 столові ложки подрібненого кропу;

– 1 столова ложка подрібненого коріандру;

– 1 столова ложка кокосової олії;

– 1 столова ложка соку лайма;

– сіль – до смаку.

Приготування:

Злийте консервовану кукурудзу від розсолу. Вимийте та обсушіть огірок, наріжте його кубиками. Розігрійте на сковороді кокосову олію і обсмажте кукурудзяні зерна приблизно 3 хвилини. Додайте огірок. Смажте близько 30 секунд, постійно помішуючи. Складіть інгредієнти в миску. Додайте подрібнений кріп і коріандр. Посоліть і збризніть соком лайма та все змішайте. Подавайте в теплому вигляді.

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