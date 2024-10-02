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Голівудський салат
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 банка консервованої кукурудзи;
– 1 свіжий зелений огірок;
– 2 столові ложки подрібненого кропу;
– 1 столова ложка подрібненого коріандру;
– 1 столова ложка кокосової олії;
– 1 столова ложка соку лайма;
– сіль – до смаку.
Приготування:
- Злийте консервовану кукурудзу від розсолу.
- Вимийте та обсушіть огірок, наріжте його кубиками.
- Розігрійте на сковороді кокосову олію і обсмажте кукурудзяні зерна приблизно 3 хвилини.
- Додайте огірок.
- Смажте близько 30 секунд, постійно помішуючи.
- Складіть інгредієнти в миску.
- Додайте подрібнений кріп і коріандр.
- Посоліть і збризніть соком лайма та все змішайте.
- Подавайте в теплому вигляді.
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