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Голівудський салат

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 1 банка консервованої кукурудзи;
– 1 свіжий зелений огірок;
– 2 столові ложки подрібненого кропу;
– 1 столова ложка подрібненого коріандру;
– 1 столова ложка кокосової олії;
– 1 столова ложка соку лайма;
– сіль – до смаку.

Приготування:

  1. Злийте консервовану кукурудзу від розсолу.
  2. Вимийте та обсушіть огірок, наріжте його кубиками.
  3. Розігрійте на сковороді кокосову олію і обсмажте кукурудзяні зерна приблизно 3 хвилини.
  4. Додайте огірок.
  5. Смажте близько 30 секунд, постійно помішуючи.
  6. Складіть інгредієнти в миску.
  7. Додайте подрібнений кріп і коріандр.
  8. Посоліть і збризніть соком лайма та все змішайте.
  9. Подавайте в теплому вигляді.

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