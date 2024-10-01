Втім, це дещо примхливий десерт, який виходить далеко не у всіх. Під час випікання дуже важливо підтримувати правильну температуру, щоб не допустити перепікання, бо випічка з загуслою начинкою – це не фондан. Bene Gusto поділився таким рецептом шоколадного фондана, який у вас точно вийде.
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Як приготувати шоколадний фондан
- Час: 20 хвилин (10 з них на випікання)
- Порції: 4
Інгредієнти:
– чорний шоколад – 1,5 плитки;
– вершкове масло – 120 грамів;
– яйця – 4 штуки;
– пшеничне борошно – 2 столових ложки;
– цукор – 3 столових ложки (без гірки);
– какао – 1 столова ложка.
Приготування:
- Почніть з топлення шоколаду та вершкового масла на водяній бані. Слідкуйте за тим, щоб у суміш не потрапила вода. В іншому випадку шоколад згорнеться та зіпсується.
- Поки суміш вистигає до температури 30 градусів, збийте яйця з цукром до повного його розчинення і влийте в охололий шоколад. Тоді всипте борошно і добре перемішайте.
- Форми для випікання змастіть вершковим маслом, притрусіть какао-порошком (не присипайте їх борошном, бо тоді десерт вийде з білим нальотом) і заповніть їх на 2/3 тістом. Поставте до розігрітої на 170 градусів духовки на 7 – 10 хвилин.
Подавати шоколадний фондан найкраще з морозивом і, наприклад, гілкою м'яти, та посипаною цукровою пудрою.
І важливо пам'ятати, що фондан має бути готовим ззовні, і досить мокрим всередині – шоколад повинен витікати. У цьому й родзинка!
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