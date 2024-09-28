Детальний покроковий рецепт торта дозволить навіть новачкові в кулінарії створити цей шедевр і здивувати своїх близьких смачним тортиком. Як приготувати торт-суфле "Пташине молоко", поділився Bene Gusto.

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    Легкий торт-суфле "Пташине молоко"

    • Час: 1 година 30 хвилин
    • Порція: 1

    Інгредієнти: (на форму 26 сантиметрів):
    – 500 мілілітрів вершків 33%;
    – 400 грамів сметани 20%;
    – 200 мілілітрів молока;
    – 150 грамів цукру;
    – 15 грамів желатину;
    – ваніль.

    Для глазурі:
    – 200 мілілітрів молока;
    – 50 грамів цукру;
    – 25 грамів какао;
    – 5 грамів желатину;
    – 5 столових ложок води для желатину.

    Приготування:

    • Сухий желатин заливаємо водою та залишаємо набрякати.
    • У каструльку вилийте молоко, додайте набряклий желатин і поставте на плиту. Помішуючи, нагрійте суміш, поки желатин розчиниться. Слідкуйте, щоб молоко не перегрілося, бо желатин втратить свої властивості. Відставте суміш убік.
    • В окремій місткості змішайте сметану та цукор до повного розчинення кристалів, додайте ваніль, або ванільний цукор.
    • У великій мисці збийте вершки до м'яких піків. Потім додайте сметанно-цукрову масу та акуратно перемішайте. Сюди відправте вже охолоджене молоко. Обережно перемішайте. Дно форми змастіть олією і вилийте готову суміш. Поставте в холодильник на 30 – 60 хвилин для застигання.

    Готуємо глазур

    • Желатин також заливаємо холодною водою, але в цьому випадку розтоплюємо на водяній бані.
    • У каструльку висипаємо какао-порошок, цукор і виливаємо молоко. Ставимо на плиту і, помішуючи, доводимо до кипіння.
    • Охолоджуємо шоколадну масу та додаємо рідкий желатин. Заливаємо глазур зверху суфле і знову ставимо в холодильник. За бажанням торт можна прикрасити ягодами чи фруктами. Ніжне суфле, що тане в роті, відмінно поєднується з полуницею.

    Смачного! Дивіться також, як приготувати із шефом Ектора Хіменеса-Браво шоколадно-м'ятний брауні.