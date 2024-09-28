Детальний покроковий рецепт торта дозволить навіть новачкові в кулінарії створити цей шедевр і здивувати своїх близьких смачним тортиком. Як приготувати торт-суфле "Пташине молоко", поділився Bene Gusto.

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Легкий торт-суфле "Пташине молоко"

Час: 1 година 30 хвилин

1 година 30 хвилин Порція: 1

Інгредієнти: (на форму 26 сантиметрів):

– 500 мілілітрів вершків 33%;

– 400 грамів сметани 20%;

– 200 мілілітрів молока;

– 150 грамів цукру;

– 15 грамів желатину;

– ваніль.



Для глазурі:

– 200 мілілітрів молока;

– 50 грамів цукру;

– 25 грамів какао;

– 5 грамів желатину;

– 5 столових ложок води для желатину.

Приготування:

Сухий желатин заливаємо водою та залишаємо набрякати.



У каструльку вилийте молоко, додайте набряклий желатин і поставте на плиту. Помішуючи, нагрійте суміш, поки желатин розчиниться. Слідкуйте, щоб молоко не перегрілося, бо желатин втратить свої властивості. Відставте суміш убік.



В окремій місткості змішайте сметану та цукор до повного розчинення кристалів, додайте ваніль, або ванільний цукор.



У великій мисці збийте вершки до м'яких піків. Потім додайте сметанно-цукрову масу та акуратно перемішайте. Сюди відправте вже охолоджене молоко. Обережно перемішайте. Дно форми змастіть олією і вилийте готову суміш. Поставте в холодильник на 30 – 60 хвилин для застигання.

Готуємо глазур

Желатин також заливаємо холодною водою, але в цьому випадку розтоплюємо на водяній бані.



У каструльку висипаємо какао-порошок, цукор і виливаємо молоко. Ставимо на плиту і, помішуючи, доводимо до кипіння.



Охолоджуємо шоколадну масу та додаємо рідкий желатин. Заливаємо глазур зверху суфле і знову ставимо в холодильник. За бажанням торт можна прикрасити ягодами чи фруктами. Ніжне суфле, що тане в роті, відмінно поєднується з полуницею.

Смачного! Дивіться також, як приготувати із шефом Ектора Хіменеса-Браво шоколадно-м'ятний брауні.