Мовиться про "суші-салат без рису", як нарекли цю страву користувачі інтернету. На сторінці kuchniawmoimdomu розповіли, як швидко приготувати смачний і свіжий вершковий салат, який сподобається всім поціновувачам суші.

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Рецепт вершкового салату з огірків і лосося

  • Час: 5 хвилин
  • Порція: 1

Інгредієнти:
– огірок 2 штуки;
– цибуля червона – 1 штука;
– авокадо;
– лосось копчений – 100 грамів;
– сир вершковий – 1 – 2 столових ложок;
– кунжут;
– соус соєвий.

Дивіться, як приготувати вершковий салат з огірків і лосося: відео

    Приготування:

    • Інгредієнти подрібнити.
    • Покласти до миски та ретельно перемішати. Ось і все!

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