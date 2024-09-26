Мовиться про "суші-салат без рису", як нарекли цю страву користувачі інтернету. На сторінці kuchniawmoimdomu розповіли, як швидко приготувати смачний і свіжий вершковий салат, який сподобається всім поціновувачам суші.
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Рецепт вершкового салату з огірків і лосося
- Час: 5 хвилин
- Порція: 1
Інгредієнти:
– огірок 2 штуки;
– цибуля червона – 1 штука;
– авокадо;
– лосось копчений – 100 грамів;
– сир вершковий – 1 – 2 столових ложок;
– кунжут;
– соус соєвий.
Дивіться, як приготувати вершковий салат з огірків і лосося: відео
Приготування:
- Інгредієнти подрібнити.
- Покласти до миски та ретельно перемішати. Ось і все!
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