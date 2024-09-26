Мовиться про "суші-салат без рису", як нарекли цю страву користувачі інтернету. На сторінці kuchniawmoimdomu розповіли, як швидко приготувати смачний і свіжий вершковий салат, який сподобається всім поціновувачам суші.

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Рецепт вершкового салату з огірків і лосося

Час: 5 хвилин

5 хвилин Порція: 1

Інгредієнти:

– огірок 2 штуки;

– цибуля червона – 1 штука;

– авокадо;

– лосось копчений – 100 грамів;

– сир вершковий – 1 – 2 столових ложок;

– кунжут;

– соус соєвий.

Дивіться, як приготувати вершковий салат з огірків і лосося: відео

Приготування:

Інгредієнти подрібнити.

Покласти до миски та ретельно перемішати. Ось і все!

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