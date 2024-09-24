Багато людей вважають свій день неповним без культової страви – омлету. Але мало хто знає, що його можна приготувати навіть за відсутності звичних інгредієнтів. Ті, кому не вистачає в холодильнику яєць, все одно можуть приготувати ситний сніданок, замінивши їх альтернативними продуктами.