Блогер Alessandro Vitale показав, як приготувати смачний омлет без яєць, який смакуватиме всій родині. Нумо готувати традиційний сніданок за цікавим рецептом!
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Рецепт омлету без яєць
Час: 20 хвилин
Порція: 1
Інгредієнти:
– твердий тофу – 200 грамів;
– соєве молоко – 140 мілілітрів;
– оливкова олія – 3 столові ложки;
– картопляний крохмаль – 6 столових ложок;
– дріжджі 1 чайна ложка;
– веганське масло 3 столові ложки;
– чорний перець;
– морська сіль 1/2 чайної ложки;
– шпинат.
Як приготувати омлет без яєць: дивіться відео
Приготування:
Розімніть тофу і змішайте його з іншими інгредієнтами в блендері – молоком, крохмалем, дріжджами, маслом, спеціями. Суміш слід збити до однорідної консистенції;
У цей час розігрійте сковороду з олією на вогні, й обережно вилийте на неї суміш;
На одну частину омлету покладіть бажану начинку. Це може бути веганський сир, зелень та різноманітні овочі.
На завершальному етапі накрийте начинку другою половиною омлету – готово!
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