На жаль, завжди можуть виникнути несподівані проблеми, і одне з найважливішого у випічці є пропеченість. Нерідко паски ззовні вже готові, а всередині ще сирі – як це визначити розповідає 24 Канал.

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Як перевірити, чи спеклася паска

Нерідко трапляються випадки, коли паска виглядає повністю готовою зовні, а всередині залишається недопеченою і вологою. Щоб запобігти цьому, важливо дотримуватися певних порад:

дотримуватися всіх пунктів рецепта,

для тіста вагою менш як 1 кілограм рекомендується час випікання не менше 30 хвилин. Якщо тісто важить 1 кілограм, його слід випікати 45 хвилин, а тісто вагою приблизно 1,5 кілограма потребує цілої години.

Підняття тіста в духовці слугує ключовим показником рівномірного випікання. Коли тісто підіймається рівномірно, це означає успішне випікання.

А простий спосіб визначити, чи повністю пропеклася паска – тест зубочисткою. Встроміть зубочистку в центр випічки і вийміть її. Якщо зубочистка виходить чистою і сухою, все пропеклося, якщо ж вона мокра – варто залишити паску ще випікатися у духовці.

А ви знаєте: що додати у паску, щоб не кришилася верхівка.