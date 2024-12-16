Втім, не буває безвихідних ситуацій – певні лайфхаки допоможуть легко очистити гранат та не відмивати після нього все. 24 Канал з посиланням на тікток Ольги Рябенко з "МастерШеф" розповідає, як чистити гранат з водою, щоб не забруднити одяг. Для цього знадобиться лише миска з водою.
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Як легко почистити гранат у воді
Покрокова інструкція:
- Зріжте корону (верхівку), не пошкоджуючи зернята, та розріжте вздовж шкірки, де видно перегородки між зернами.
- Наповніть миску водою та занурте гранат.
- Очистьте зерна від перегородок.
- Всі зерна осядуть на дно, а сміття підійметься на верх.
- Злийте та промийте. Готово!
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