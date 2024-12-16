Втім, не буває безвихідних ситуацій – певні лайфхаки допоможуть легко очистити гранат та не відмивати після нього все. 24 Канал з посиланням на тікток Ольги Рябенко з "МастерШеф" розповідає, як чистити гранат з водою, щоб не забруднити одяг. Для цього знадобиться лише миска з водою.

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Як легко почистити гранат у воді

Покрокова інструкція:

  1. Зріжте корону (верхівку), не пошкоджуючи зернята, та розріжте вздовж шкірки, де видно перегородки між зернами.
  2. Наповніть миску водою та занурте гранат.
  3. Очистьте зерна від перегородок.
  4. Всі зерна осядуть на дно, а сміття підійметься на верх.
  5. Злийте та промийте. Готово!

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