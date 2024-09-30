Жульєн поєднує в собі багатий смак грибів з ніжністю вершкового соусу та хрусткістю сиру. Як приготувати смачний та поживний жульєн, що підійде до будь-якого гарніру, поділився Smachno.ua.

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Жульєн з грибами та куркою – швидкий рецепт

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порція: 1 середня посудина (приблизно 6 осіб)

Інгредієнти:

– гриби свіжі – 700 грамів;

– шинка або курка – 500 грамів;

– цибуля ріпчаста – 2 штуки;

– масло вершкове – 4 столові ложки;

– сир твердий – 150 грамів;

– сметана – 0,5 склянки;

– сіль та перець – до смаку.

Приготування:

Гриби наріжте соломкою і підсмажте на вершковому маслі.

Цибулю наріжте тонкими півкільцями та смажте на маслі, що залишилося до прозорості.

Змішайте цибулю з грибами, посоліть та поперчіть до смаку.

Потім додайте нарізану кубиками шинку або курку та сметану, перемішайте та тушкуйте на слабкому вогні 7 хвилин.

Викладіть підготовлені інгредієнти в форму та посипте тертим сиром. Запікайте жульєн в духовці 15 хвилин при 180 градусах.

Жульєн з грибами та куркою готовий. Подайте його теплим, прикрасивши зеленню до смаку. Смачного

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