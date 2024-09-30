Жульєн поєднує в собі багатий смак грибів з ніжністю вершкового соусу та хрусткістю сиру. Як приготувати смачний та поживний жульєн, що підійде до будь-якого гарніру, поділився Smachno.ua.
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Жульєн з грибами та куркою – швидкий рецепт
- Час: 30 хвилин
- Порція: 1 середня посудина (приблизно 6 осіб)
Інгредієнти:
– гриби свіжі – 700 грамів;
– шинка або курка – 500 грамів;
– цибуля ріпчаста – 2 штуки;
– масло вершкове – 4 столові ложки;
– сир твердий – 150 грамів;
– сметана – 0,5 склянки;
– сіль та перець – до смаку.
Приготування:
- Гриби наріжте соломкою і підсмажте на вершковому маслі.
- Цибулю наріжте тонкими півкільцями та смажте на маслі, що залишилося до прозорості.
- Змішайте цибулю з грибами, посоліть та поперчіть до смаку.
- Потім додайте нарізану кубиками шинку або курку та сметану, перемішайте та тушкуйте на слабкому вогні 7 хвилин.
- Викладіть підготовлені інгредієнти в форму та посипте тертим сиром. Запікайте жульєн в духовці 15 хвилин при 180 градусах.
Жульєн з грибами та куркою готовий. Подайте його теплим, прикрасивши зеленню до смаку. Смачного
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