Пропонуємо приготувати запечену в духовці фаршировану картоплю – страву, яка майстерно поєднує м'яку текстуру картоплі з соковитим смаком її пікантної начинки. Цей рецепт обіцяє стати чудовим доповненням до будь-якої трапези, й всього за годину, пише Smachno.ua.

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Як приготувати фаршировану картоплю в духовці

Час: 1 година

Порція: 2 – 3

Інгредієнти:

– картопля – 5 штук;

– гриби (печериці або маслюки) – 250 грамів;

– шинка – 200 грамів;

– сир плавлений (можна замінити сметаною або вершками) – 400 грамів;

– кукурудза консервована – 100 грамів;

– зелений горошок – 100 грамів;

– перець, сіль та зелень до смаку.

Приготування:

Картоплю помийте та розріжте навпіл уздовж. Між половинками картоплі покладіть шматочок вершкового масла і загорніть у фольгу. Запікайте картоплю в духовці до готовності (40 – 50 хвилин).

Готуємо два види начинок. Для першої начинки шинку наріжте дрібними кубиками, а з кукурудзи зливайте сік. З'єднайте шинку, кукурудзу та сир, і добре перемішайте.

Для другої начинки гриби наріжте на невеликі шматочки й трохи підсмажте їх. Замість консервованого горошку для начинки можна взяти молодий горошок, попередньо опустивши його в окріп на 2 хвилини. Гриби з'єднайте з сиром, зеленим горошком і перемішайте.

Потім із половинок картоплі акуратно ложкою вийміть серединки, які додаєте до готових начинок і ще раз перемішуєте. Посоліть та поперчіть. Отриману масу викладіть на половинки картоплі гіркою. Зверху прикрасьте петрушкою або кропом.

Різниця є: в яку воду кидати картоплю, якщо ми плануємо її варити.