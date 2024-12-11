Його шари поєднують соковиті овочі, гриби й оселедець у вдалу та гармонійну композицію. Як його приготувати розповідає 24 Канал з посиланням на Cookpad.

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Салат "Лисяча шуба"

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 середній оселедець;

– 3 середні варені в мундирі картоплини;

– 150 грамів печериць;

– 2 варені яйця;

– 2 невеликі цибулини;

– 2 середні морквини;

– майонез – до смаку;

– сіль – до смаку;

– олія для смаження – до смаку.

Приготування:

Почніть з підготовки моркви. Її можна відварити або натерти на тертці для корейських овочів і обсмажити на олії до м’якості. Варений варіант зробить салат менш калорійним, тому він більш підходить для легкого варіанту страви. Гриби наріжте тонкими слайсами, а цибулю подрібніть. Обсмажте обидва інгредієнти на олії, додайте сіль та перець. Після обсмаження дайте грибам і цибулі охолонути. Поки гриби охолоджуються, почистьте варені моркву, картоплю та яйця. Оселедець розділіть на філе та наріжте дрібними шматочками. Цибулю, що залишилася, також подрібніть. На пласку тарілку поставте сталевий обідок для салату або кільце від рознімної форми для торта діаметром 18 сантиметрів. Внутрішні бортики обідка затягніть харчовою плівкою, щоб після приготування можна було легко зняти його, не пошкодивши шари салату. Викладайте підготовлені інгредієнти шарами, промазуючи кожен шар майонезом. Для зручності можна використовувати кондитерський мішок, щоб нанести сіточку майонезу. Шари викладайте у такій послідовності:

картопля, натерта на тертці, з тонким шаром майонезу;

оселедець з цибулею, збризнутий невеликою кількістю олії;

залишок картоплі, змащений майонезом;

обсмажені гриби з цибулею, додати трохи майонезу;

терті яйця та шар майонезу;

натерта морква, за бажанням ще додайте трохи майонезу.

Щоб салат вийшов повітряним та ніжним, продукти краще натирати на дрібній тертці відразу у форму.

Готовий салат можна злегка покрити майонезом зверху або прикрасити на свій смак. Поставте страву в холодильник на кілька годин, а краще на ніч, щоб усі шари добре просочилися. Перед подачею обережно зніміть обідок та харчову плівку.

Смачного!

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