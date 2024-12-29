Цей десерт гості завжди зустрічають оплесками. Єгипетський торт вже встиг завоювати неабияку популярність та тішить своїм смаком абсолютно усіх, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".
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Рецепт єгипетського торта
- Час: 1 година + просочування
- Порцій: 8
Інгредієнти:
на 3 коржі:
– 3 білки;
– 2,5 столові ложки цукру;
– половина склянки борошна;
– 50 грамів мелених горіхів (волоських або фундука);
крем:
– 10 жовтків;
– 10 столових ложок цукру;
– 5 столових ложок борошна;
– 2 пакетики ванільного цукру;
– 350 мілілітрів молока;
– 170 грамів вершкового масла;
хрусткий наповнювач:
– 350 мілілітрів вершків;
– 200 грамів цукру;
– 120 грамів нарізаних волоських горіхів або фундука.
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Приготування:
Для крему змішайте жовтки, цукор, борошно, ванільний цукор і молоко. Нагрівайте суміш на слабкому вогні, постійно помішуючи, майже до закипання. Потім зніміть з вогню та продовжуйте помішувати ще 2 хвилини. Додайте вершкове масло та збийте крем міксером до однорідної консистенції.
Поки крем охолоджується, готуємо коржі. Збийте білки з цукром до отримання густої, блискучої піни. Додайте борошно та мелені горіхи, акуратно перемішайте до отримання однорідного тіста.
Перелийте тісто у форму, застелену пергаментом або змащену олією, і випікайте в розігрітій до 170 градусів духовці приблизно 20 хвилин.
Для хрусткого шару розтопіть цукор у каструлі, трохи карамелізуючи його. Швидко вилийте карамель на пекарський папір і дайте їй застигнути. Потім подрібніть карамель качалкою на невеликі шматочки.
Для хрусткого наповнювача збийте вершки до стійких піків. На кожен корж нанесіть 1/3 заварного крему, а зверху розподіліть хрусткий шар. Повторіть ще два рази, чергуючи корж, крем і хрусткий наповнювач.
Наприкінці обмажте торт по боках хрустким наповнювачем.
Смачного!
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