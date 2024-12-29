Цей десерт гості завжди зустрічають оплесками. Єгипетський торт вже встиг завоювати неабияку популярність та тішить своїм смаком абсолютно усіх, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".

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Рецепт єгипетського торта

Час : 1 година + просочування

: 1 година + просочування Порцій: 8

Інгредієнти:

на 3 коржі:

– 3 білки;

– 2,5 столові ложки цукру;

– половина склянки борошна;

– 50 грамів мелених горіхів (волоських або фундука);

крем:

– 10 жовтків;

– 10 столових ложок цукру;

– 5 столових ложок борошна;

– 2 пакетики ванільного цукру;

– 350 мілілітрів молока;

– 170 грамів вершкового масла;

хрусткий наповнювач:

– 350 мілілітрів вершків;

– 200 грамів цукру;

– 120 грамів нарізаних волоських горіхів або фундука.

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Приготування:

Для крему змішайте жовтки, цукор, борошно, ванільний цукор і молоко. Нагрівайте суміш на слабкому вогні, постійно помішуючи, майже до закипання. Потім зніміть з вогню та продовжуйте помішувати ще 2 хвилини. Додайте вершкове масло та збийте крем міксером до однорідної консистенції. Поки крем охолоджується, готуємо коржі. Збийте білки з цукром до отримання густої, блискучої піни. Додайте борошно та мелені горіхи, акуратно перемішайте до отримання однорідного тіста. Перелийте тісто у форму, застелену пергаментом або змащену олією, і випікайте в розігрітій до 170 градусів духовці приблизно 20 хвилин. Для хрусткого шару розтопіть цукор у каструлі, трохи карамелізуючи його. Швидко вилийте карамель на пекарський папір і дайте їй застигнути. Потім подрібніть карамель качалкою на невеликі шматочки. Для хрусткого наповнювача збийте вершки до стійких піків. На кожен корж нанесіть 1/3 заварного крему, а зверху розподіліть хрусткий шар. Повторіть ще два рази, чергуючи корж, крем і хрусткий наповнювач. Наприкінці обмажте торт по боках хрустким наповнювачем.

Смачного!

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