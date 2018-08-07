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Смартфон Cubot P20 – дешевий фаблет з топовими характеристиками

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Cubot P20: огляд, характеристики, ціна
Cubot P20: огляд, характеристики, ціна / Фото з вільних джерел

Китайські виробники відомі своїм умінням пропонувати всі трендові опції флагманів за низькою ціною. Тепер модні фішки дісталися і до бюджетного сегменту смартфонів. Пристрій Cubot P20 отримав 6,18-дюймовий дисплей із тонкими рамками, "моноброву" та подвійну основну камеру, а вартість новинки не перевищує 130 доларів.

Про це повідомляє 4pda.

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Особливістю смартфона Cubot P20 став 6,18-дюймовий екран з роздільною здатністю 2246 х 1080 пікселів і співвідношенням сторін 19: 9 – оптимальним для перегляду відео та читання тексту. Усередині ґаджета працює 8-ядерний процесор MediaTek MT6750T з частотою 1,5 ГГц і графікою Mali T860 MP2. "На борту" Cubot P20 – 4 ГБ оперативної пам'яті, 64 ГБ сховища і слот для карт пам'яті об'ємом до 128 ГБ. Пристрій працює під управлінням свіжого Android Oreo.

На задній панелі у Cubot P20 знаходиться подвійна 20-мегапіксельна камера з діафрагмою f / 2,0. Додатковий модуль на 2 Мп допомагає отримати фото з розмитим фоном, як в дзеркальних фотоапаратах. В якості фронтальної камери встановлено 13-мегапіксельний модуль з режимом поліпшення селфі.

Виробник обіцяє, що акумулятора Cubot P20 на 4 000 міліампер годин вистачить на 30 годин розмов і до 10 днів в режимі очікування. Смартфон підтримує дві SIM-карти і LTE. Габарити корпусу складають 156,25 х 75,25 х 8,5 міліметра. Cubot P20 вийде в чорному, темно-синьому і похмуро-чорному кольорах.

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З 6 по 12 серпня смартфон доступний для замовлення за спеціальною ціною в 130 доларів (близько 3 440 гривень) на сайті виробника.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Смартфони Китай Огляди Ціни
Джерело: 24 Канал
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