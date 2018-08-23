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Який смартфон краще купити дитині: поради та конкретні моделі

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Який смартфон краще купити дитині
Який смартфон краще купити дитині / 24 канал

Обрати смартфон для школяра не так і просто. Батьки хочуть, щоб модель була витривалою, прослужила довго і подобалась дитині. Крім того, важливо, щоб новий пристрій не сильно позначився на сімейному бюджеті. У цьому матеріалі ми розкажемо, на що краще звертати увагу, а також запропонуємо кілька цікавих моделей телефонів для школярів.

Смартфон для школяра: на що треба звертати увагу

Розмір

Обираючи смартфон для дорослого ми керуємось принципом – чим більше, тим краще, адже на великому екрані зручніше працювати, переглядати відео, користуватись соцмережами тощо. Однак, для дитячих рук фаблет (смартфон, що має діагональ 5,7 – 6 дюймів) буде дуже некомфортним. Тож варто звертати увагу на моделі з діагоналлю 4 – 5 дюймів.

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Міцність і захист

Батьки школярів розуміють, що новий телефон буде піддаватись багатьом випробуванням – падіння, подряпини, волога – цього наврят чи уникне навіть дуже дбайлива дитина. Тож звертайте увагу на корпус – хорошим варіантом буде смартфон з металевою коробкою. Також перевірте чи модель має захист від вологи та пороху.

via GIPHY

Автономність

Школярі особливо активно користуюся своїми девайсами. Тож якщо ви хочете, щоб дитина завжди була на зв’язку, подбайте про потужну батарею. Бажано, щоб ємність акумулятора була вищою за 3000 мАг. Звичайно, можна разом з телефоном носити і павербанк, але навіщо додавати ваги і без того нелегкому дитячому наплічнику.

Ціна

Навіть якщо ви врахували усі вище сказані умови, маєте бути готові, що новий телефон з вашою дитиною ненадовго. Тож краще брати бюджетний варіант і не карати дитину за поломку девайсу.

Смартфон для школяра: які моделі обрати

Blackview BV4000

Ціна: 2 700 гривень

Blackview BV4000

Blackview BV4000 витримує занурення під воду 

Смартфон отримав 4,7-дюймовий екран. Дисплей має хороший захист у вигляді захисного скла Corning Gorilla Glass 3. Телефон має захист від води та пороху за стандартом IP68. Тобто телефон витримає навіть занурення під воду до 1 метра.

Коробка складається із подвійного корпусу, крім того деталі корпусу мають спеціальну обробку, тож телефон здатний падати з висоти до 2 метрів.

Пристрій працює на батареї ємністю 3680 мАг. Враховуючи невеликі розміри екрану, такий акумулятор забезпечить тривалу роботу девайсу.

Caterpillar S30

Ціна: 5 999 гривень

Caterpillar S30

Caterpillar S30 – дуже витривалий пристрій 

Смартфон має невеликий розмір – діагональ складає 4,5 дюймів. Дисплей теж покритий захисним склом Corning Gorilla Glass 3. Корпус створений із поєднання металу та резини, що захистить апарат при падінні.

Крім того, пристрій має захист від води та пороху за стандартом IP68, тож він може працювати навіть під час занурення під воду.

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Ємний акумулятор на 3000 мАг забезпечить стабільну роботу пристрою до 18 годин безперервної розмови.

Цей смартфон рекомендують брати активним людям, наприклад для походу у гори чи якихось екстремальних подорожей. Для дуже активних школярів він також підійде.

Nokia 8110

Ціна: 2 399

Nokia 8110

Nokia 8110 або "бананофон"

Це так званий "бабанофон", якому Nokia вирішила дати друге життя. Це кнопковий телефон з діагоналлю екрану 2,45 дюйма. В нього пластиковий корпус, однак кнопковий телефон більш "живучий", ніж пристрої із сенсорним екраном.

Він має дві SIM-карти та підтримує 4G. Ємність батареї – 15 мАг, що забезпечить до 25 днів роботи на одному заряді.

Фішка цього телефону – це оригінальний дизайн. Він справді вигнутий, як банан та має жовтий колір. Тож школяреві такий оригінальний дизайн має сподобатись.

iPhone 6

Ціна: 9 999

iPhone 6

iPhone 6 в металевому корпусі

Якщо ви фанат продукції Apple і хочете купити iPhone вашому школяреві, то рекомендуємо звернути увагу на iPhone 6. Він має захист від води та пороху, а також металевий корпус, який може захистити телефон при падінні. Екран має захист Gorilla Glass 4 покоління.

Діагональ екрану складає 4,7 дюймів, тож поміститься навіть у маленькій руці.

Хоч модель не новинка, та вона має чимало сучасних фішок: сканер відбитків пальців, ним можна здійснювати розрахунок Apple Pay тощо.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Публікації Техно Nokia iPhone Смартфони
Джерело: 24 канал
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