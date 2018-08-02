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Смартфон Honor 10 GT від Huawei з’явився у незвичному кольорі

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Honor 10 GT від Huawei з’явився у незвичному кольорі
Honor 10 GT від Huawei з’явився у незвичному кольорі / gsmarena.com

Нещодавно компанія Huawei офіційно представила смартфон Honor 10 GT – це оновлена версія Honor 10 з 8 ГБ оперативної пам'яті. Тепер модель з’явилась у незвичному кольорі – Lily White. Як свідчить фото, це білий корпус із кольоровим відблиском.

Про це пише GSMarena.

Треба зауважити, що виглядає смартфон ефектно. Раніше він був доступний лише у кольорі Phantom Blue – синій із відблиском, та вже незабаром можна придбати нову версію.

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Як відомо, Honor 10 GT отримав функції GPU Turbo і Night Mode з коробки. Він отримав 5,84-дюймовий дисплей з вирізом зверху, чіпсет Kirin 970, подвійну камеру з 16-Мп основним і 24-Мп монохромним датчиками, обидва з яких мають діафрагму f / 1.8 і PDAF.

Версія Honor 10 GT у білому кольорі, вірогідно, буде коштувати, як перша модель – 484 долари (12 500 гривень).

Honor 10 GT від Huawei з’явився у новому кольорі

Honor 10 GT від Huawei з’явився у новому кольорі

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Теги: Техно Смартфони Huawei
Джерело: 24 Канал
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