Смартфон Honor 10 GT від Huawei з’явився у незвичному кольорі

Нещодавно компанія Huawei офіційно представила смартфон Honor 10 GT – це оновлена версія Honor 10 з 8 ГБ оперативної пам'яті. Тепер модель з’явилась у незвичному кольорі – Lily White. Як свідчить фото, це білий корпус із кольоровим відблиском.

Про це пише GSMarena.

Треба зауважити, що виглядає смартфон ефектно. Раніше він був доступний лише у кольорі Phantom Blue – синій із відблиском, та вже незабаром можна придбати нову версію.

Читайте також: Huawei презентувала Honor 10 GT з рекордною оперативною пам’яттю

Як відомо, Honor 10 GT отримав функції GPU Turbo і Night Mode з коробки. Він отримав 5,84-дюймовий дисплей з вирізом зверху, чіпсет Kirin 970, подвійну камеру з 16-Мп основним і 24-Мп монохромним датчиками, обидва з яких мають діафрагму f / 1.8 і PDAF.

Версія Honor 10 GT у білому кольорі, вірогідно, буде коштувати, як перша модель – 484 долари (12 500 гривень).

Honor 10 GT від Huawei з’явився у новому кольорі

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно