Смартфон Oppo R17 може не отримати 10 ГБ оперативної пам'яті: у чому причина

Нещодавно в мережі з'явилась інформація про майбутній флагман Oppo R17, який міг би стати першим смартфоном із 10 ГБ оперативної пам'яті. Проте майже одразу після появи цих чуток, в мережі засвітилися характеристики однойменного пристрою, і, швидше за все, він отримає стандартний об'єм пам'яті.

Про це повідомляє 4pda.

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Усередині корпусу розмірами 156,7 х 74,0 х 7,99 міліметра будуть встановлені 6,3-дюймовий екран, акумулятор на 3 415 міліампер годин, процесор Qualcomm Snapdragon 710 і LTE-модем. Важко уявити ситуацію, в якій нехай продуктивний, але не топовий чіпсет встановлюють в парі з 10 ГБ оперативної пам'яті.



Oppo R17 не отримає 10 ГБ оперативної пам'яті

Тим часом залишається ймовірність, що компанія представить ще одну версію смартфону – R17 Pro, яка і отримає 10 ГБ оперативки, однак документальних підтверджень існування смартфону поки немає.

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