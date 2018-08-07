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Смартфон Oppo R17 пройшов сертифікацію: основні характеристики новинки

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Смартфон Oppo R17 пройшов сертифікацію
Смартфон Oppo R17 пройшов сертифікацію / Фото з вільних джерел

На сайті Китайського центру сертифікації телекомунікаційного обладнання (TENAA) опублікували зображення смартфону Oppo із позначенням PBEM00/PBET00. Мережеві джерела повідомляють, що під цим шрифтом може ховатися Oppo R17.

Про це йдеться на сайті TENAA.

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Відомо, що новинка обладнана 6,4-дюймовим дисплеєм. Вказані габарити пристрою – 157,5 × 74,9 × 7,5 міліметра. За живлення відповідає акумуляторна батарея ємністю 3 415 міліампер годин.

Oppo R17
Oppo R17 може отримати найновіше захищене скло Corning Gorilla Glass 6

За деякими даними, "серцем" смартфона послужить процесор Snapdragon 710. Він містить вісім 64-бітових обчислювальних ядер Kryo 360 з тактовою частотою до 2,2 ГГц та інтегрований графічний контролер Adreno 616. Модем Snapdragon X15 LTE теоретично дозволяє завантажувати дані зі швидкістю до 800 Мбіт/с.

Oppo R17
Oppo R17 отримає подвійну основну камеру та сканер відбитків пальців

Очікується, що модель Oppo R17 стане першим смартфоном, екран якого буде захищений новим склом Corning Gorilla Glass 6. На зображеннях можна помітити подвійну основну камеру та датчик відбитків пальців на тильній частині корпусу.

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Крім того, наголошується, що пристрій вийде і у версії Pro. Їй приписують наявність 10 ГБ оперативної пам'яті і 3D-системи розпізнавання користувачів по обличчю. Анонс новинок очікується в найближчі тижні.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Смартфони Китай
Джерело: 24 Канал
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