Смартфон Oppo R17 здивує не лише рекордним об'ємом оперативної пам'яті

В мережі з’явились ймовірні зображення однієї із найцікавіших новинок серед смартфонів. Окрім незвичного вирізу в екрані, Oppo R17 може отримати рекордні 10 ГБ оперативної пам'яті.

Про це повідомляє GSMArena.

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У Oppo R15 знайшла собі застосування характерна для багатьох сучасних телефонів виїмка в екрані. Проте у Oppo R17, можливо, дисплейний виріз стане меншим. Як вже повідомлялося раніше, цей пристрій може стати першим в світі розумним телефоном з 10 ГБ оперативної пам’яті.

У соціальній мережі Weibo з'явилися дві можливі фотографії новинки, які показують виріз в дисплеї в стилі Essential. Не виключається, що і в Oppo F9 Pro буде реалізований подібний дизайн екранної виїмки.



Oppo R17 отримає незвичний виріз в екрані

Втім, ці фотографії не дають відповіді на питання про те, де буде розташовуватися сканер відбитків пальців. Раніше в мережі вже з’являлися фотографії із бази даних TENAA, які показують, що на задній панелі цього компонента не буде.



Oppo R17 отримає цікавий дизайн та 10 ГБ оперативної пам'яті

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