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Смартфон Oppo R17 здивує не лише рекордним об'ємом оперативної пам'яті

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Смартфон Oppo R17 отримає незвичний дизайн
Смартфон Oppo R17 отримає незвичний дизайн / Фото з вільних джерел

В мережі з’явились ймовірні зображення однієї із найцікавіших новинок серед смартфонів. Окрім незвичного вирізу в екрані, Oppo R17 може отримати рекордні 10 ГБ оперативної пам'яті.

Про це повідомляє GSMArena.

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У Oppo R15 знайшла собі застосування характерна для багатьох сучасних телефонів виїмка в екрані. Проте у Oppo R17, можливо, дисплейний виріз стане меншим. Як вже повідомлялося раніше, цей пристрій може стати першим в світі розумним телефоном з 10 ГБ оперативної пам’яті.

У соціальній мережі Weibo з'явилися дві можливі фотографії новинки, які показують виріз в дисплеї в стилі Essential. Не виключається, що і в Oppo F9 Pro буде реалізований подібний дизайн екранної виїмки.

Oppo R17
Oppo R17 отримає незвичний виріз в екрані

Втім, ці фотографії не дають відповіді на питання про те, де буде розташовуватися сканер відбитків пальців. Раніше в мережі вже з’являлися фотографії із бази даних TENAA, які показують, що на задній панелі цього компонента не буде.

Oppo R17
Oppo R17 отримає цікавий дизайн та 10 ГБ оперативної пам'яті

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно.

Теги: Техно Смартфони Китай
Джерело: 24 Канал
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