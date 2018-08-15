Смартфони із найкращою камерою: Sony Xperia XZ2 Premium чи Huawei P20 Pro

Нещодавно смартфон Sony Xperia XZ2 Premium офіційно з’явився на полицях українських магазинів, який привернув увагу користувачів хорошими характеристиками камери. Проте на ринку "смартфонів для фото" раніше непогано себе зарекомендував пристрій від китайської компанії Huawei P20 Pro, який першим отримав потрійну основну камеру. Тож виникає запитання, а який смартфон для фото краще обрати.

Звісно, смартфони, про які сьогодні піде мова, не можна назвати бюджетними, але у них є вагомий плюс – вони можуть замінити величезні фотоапарати у подорожі і зробити не менш якісні фото.

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Характеристики камери Sony Xperia XZ2 Premium

Головною особливістю флагманського Xperia XZ2 Premium стала нова система з двома камерами, яка забезпечує високу якість знімків навіть в умовах низького освітлення. Основна камера має великий 19-мегапіксельний датчик Exmor RS, об’єктив із світосилою f / 1,8 та розміром пікселя 1,22 мкм. Другорядний датчик монохромний на 12 мегапікселів. Він призначений для підвищення продуктивності за низького освітлення. Датчик має світосилу f / 1,6 та розмір пікселя 1,55 мкм. Модуль камери та Fusion ISP, які компанія продемонструвала на MWC також розмістили і в XZ2 Premium для охоплення зображень з ISO 51,200 та відео з ISO 12,800. Також камера дозволяє знімати відео у форматі 4K HDR.

Фронтальна камера пристрою також може похизуватися вражаючими характеристиками. Вона має вбудований 13-мегапіксельний датчик Exmor RS з ISO до 3200.

Огляд Sony Xperia XZ2 Premium – дивіться відео

Характеристики камери Huawei P20 Pro

В основі потрійної камери флагмана лежить один кольоровий модуль на 40 мегапікселів із апертурою f/1.8. Це дозволяє пристрою створювати знімки із високою роздільною здатністю. Другий модуль представлений 20-мегапіксельним сенсором із діафрагмою f/1.6 та слугує для точної передачі кольору в напівтонах та розширення динамічного діапазону. Окрім того, він також відповідає за розмиття фону під час портретної зйомки. Третій об’єктив використовується як зум-камера на 8 мегапікселів із світлосилою f/2.4. Варто відзначити, що це унікальний модуль із 3-кратним оптичним зближенням, а при підключенні чорно-білого датчика зображення він перетворюється на 5-кратний зум (цифровий).

Смартфон пропонує надширокий діапазон ISO – від 100 до 51 200, а ще виробник заявив про наявність 6-осьової оптичної стабілізації. Варто сказати, що камера стала ще "розумнішою" і штучний інтелект "розуміє" понад 500 сцен. З'явився так званий предиктивний автофокус або 4D PF, що стежить за об'єктом і може передбачити його положення в конкретний момент часу. Huawei P20 Pro вміє також записувати уповільнене відео з роздільною здатністю 1280 х 720 пікселів при 960 кадрах в секунду.

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Огляд Huawei P20 Pro – дивіться відео

Як знімає Sony Xperia XZ2 Premium

Вашій увазі представимо кілька фотографій, які зроблені на подвійну камеру Xperia XZ2 Premium.



Sony Xperia XZ2 Premium добре знімає навіть при поганому освітленні



Sony Xperia XZ2 Premium: як знімає смартфон



Фото на смартфон Sony Xperia XZ2 Premium

Як знімає Huawei P20 Pro

А тепер кілька знімків, зроблених на P20 Pro.



Як знімає смартфон Huawei P20 Pro



Huawei P20 Pro робить якісні знімки в нічну пору



Фото на смартфон Huawei P20 Pro

Інші характеристики Sony Xperia XZ2 Premium

Окрім того, флагман від Sony отримав 8-дюймовий LCD дисплей має роздільну здатність 4К HDR ( 2160 x 3840 точок) та стандартне співвідношення сторін 16:9. Екран прикрили захисним склом Gorilla Glass 5 із 2,5D-ефектом. Xperia XZ2 Premium захищений від пилу та вологи за стандартами IP65/68. Флагман має вбудований сканер відбитка пальців, для зручності користувачів його розмістили на задній панелі одразу під модулями основної фотокамери.

Xperia XZ2 Premium надійде на ринки із акумулятором ємністю 3 540 міліампер годин із технологією підтримки швидкої зарядки Quick Charge 3.0. Також смартфон стандартно має режими Smart Stamina та STAMINA, які дозволяють значно економити заряд батареї.

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Працює пристрій на 8-ядерному процесорі із тактовою частотою 2,7 Ггц та 1,7 Ггц Qualcomm Snapdragon 845 у парі з графічним прискорювачем Adreno 630. Поставлятиметься Xperia XZ2 Premium із оперативною пам’яттю на 6 ГБ та вбудованою – 64 ГБ. Якщо вам раптом не вистачить вбудованого сховища, ви можете розширити його об’єм до 400 ГБ за допомогою карти microSD.

Компанія також покращила відтворення звуку на власних смартфонах. В Xperia XZ2 Premium вбудували стереодинаміки S-Force Front Surround із підтримкою LDAC, DSEE HX, aptX.

Інші характеристики Huawei P20 Pro

P20 Pro отримав 6,1-дюймовий OLED дисплей із роздільною здатністю 2240 х 1080 точок. Китайський виробник використав цікаве рішення для розміщення дактилоскопа і його вбудували під дисплей.

Працює новинка на флагманському процесорі Kirin 970, власного виробництва Huawei, який можна розігнати до 2,4 Ггц. За графічну обробку відповідає чіп Mali G72 MP12. P20 Pro отримав 6 ГБ оперативної пам’яті та 128 ГБ внутрішнього сховища, яке, на жаль, немає змоги розширити. "З коробки" на новинку буде встановлений ​​Android 8.1 Oreo з підтримкою моментальних оновлень Project Treble. Окрім того, смартфон має захист від пилу та вологи за стандартом IP67.

Який смартфон краще обрати

Якщо ви шукаєте гідний смартфон для якісних фото, приготуйтеся, що за нього вам доведеться викласти не маленькі гроші. Sony Xperia XZ2 Premium в українських магазинах можна придбати за 28 000 гривень, а ціна Huawei P20 Pro сягне 30 000 гривень. Окрім того, варто зауважити, чи готові ви користуватися великим смартфоном, чи все ж віддаєте перевагу дещо меншим пристроям.

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Важливу роль при виборі також відіграє захист від пилу та вологи, адже бувають різні ситуації. В такому випадку краще обрати пристрій від Sony, адже компанія вже не перший рік захищає свої пристрої за найвищими стандартами (до слова, їх навіть можна занурювати у воду, але з цим варто бути обережним).

Щодо якості фото, то однозначного лідера тяжко визначити. Хоча в тестуваннях камери на авторитетних сайтах явно лідирує флагман від Huawei. В тестах від DxOMark камера P20 Pro набрала 109 балів, тоді як Xperia XZ2 Premium опинився значно позаду із резутьтатом 83 бали.

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