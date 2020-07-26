Священник-волонтер Захарія Керстюк вважає, що смерть волонтера Олексія Кучапіна була природною. Таку ж версію висувають поліція, родичі загиблого та церква, до якої належав Олексій. Цікаво, що раніше Керстюк був одним із перших, хто заявляв про вбивство.

Священник Керстюк відмовився від своєї версії про вбивство Кучапіна: що відомо

Свою оновлену позицію Керстюк оприлюднив у фейсбуці. Він, зокрема, наголосив, "щодо Кучапіна не було здійснено жодних насильницьких дій, і його смерть не була спричиненою вбивством".

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Поліція спрацювала професійно, оперативно, в межах прийнятих процедур. Жодних претензій до дій органів влади я більше не маю. Також хочу заявити, що цю заяву я написав особисто, добровільно, за свідомої пам’яті та зоровому глузді. Жоден тиск на мене ніхто не чинив,

– наголосив священнослужитель.

Також Керстюк повідомив, що жодного стосунку до рганізації "Дім милосердя" не має та ніколи не брав участь у її ініціативах щодо допомоги безхатченкам. Те ж саме стосується і інстаграм-сторінки bezdomnie.ua. А за коментарями та інформацією він порадив звертатися до поліції та уповноважених це робити."Моя ганебна участь в цій історії – закінчена, і прошу поставитись до цього з розумінням", – констатував чоловік.

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Ще одне гучне повідомлення від Керстюка

Згодом він опублікував ще один допис, проте вже написаний російською, як і більшість його повідомлень у фейсбуці. Захарія Керстюк ще раз підтвердив спростування та декілька разів назвав себе самозванцем, який приписував собі волонтерство.

Найближчим часом Ви мене ніде не побачите, зокрема у фейсбуці. І будь ласка, не пишіть мені повідомлень. Крім того, що я сказав у своїй заяві, жодних спростувань, виправдань або додаткових коментарів Ви більше не побачите та не почуєте,

– заявив він.

Керстюк підкреслив, цю сторінку ніхто не зламував і розповів, що зараз перебуває не в найкращій фізичній формі (зламано три ребра, рука, нога, і багато іншого). Свій допис він супроводив фотографією загіпсованої руки.

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