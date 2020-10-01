У Києві 1 жовтня сталась моторошна автотроща. Mazda влетіла у рекламну конструкцію. Водій автомобіля загинув.

Автомобіль їхав на великій швидкості

Трагедія сталась на перехресті Кільцевої дороги та вулиці Міської. Про це інформують на сторінці dtp.kiev.ua у фейсбуці.

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Як кажуть очевидці жахливого зіткнення, автомобіль їхав на великій швидкості, коли й злетів з автошляху.

У салоні знайшли пляшку коньяку

Водій Mazda загинув на місці. Йому був 31 рік. За інформацією dtp.kiev.ua, причиною трагічної аварії могло стати алкогольне сп'яніння. У салоні автівки виявили відкриту пляшку коньяку.

Наразі на місці працюють співробітники правоохоронних органів. Вони встановлюють причини та обставини смертельної автотрощі.

Нещодавно жахлива ДТП сталась поблизу Байкового кладовища

Зазначимо, що лише кілька днів тому у Києві сталась ще одна жахлива ДТП. 29 вересня поблизу Байкового кладовища зіштовхнулись ВАЗ та Nissan. Від удару ВАЗ вилетів на тротуар та зніс ятки із квітами. В результаті аварії постраждали четверо людей.