В Індії через повені загинули щонайменше 17 людей. В місті Одіші стихія пошкодила більше ніж 10 тисяч будинків.

До безпечних притулків евакуювали декілька тисяч людей. Про це пише NDTV.

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Наразі, рятувальники продовжують роботу. Загалом від повені вже постраждали майже 1,5 мільйона людей у більше ніж 3-х тисячах селищ.



Страшна повінь в Індії / Фото PTI



Постраждало понад мільйон людей / Фото Biswaranjan Rout

Місцева влада просить допомоги у військових для проведення рятувальних робіт.

Odisha Disaster Rapid Action Force (ODRAF) personnel of Odisha Special Armed Police (OSAP), 6th bn, Cuttack successfully rescued 2 people from Pangata village, 4 people from Thakurpur village under Kothara GP who were on a house roof, surrounded by floodwater (ANI) pic.twitter.com/dSDbDyP0Zh — TOI Bhubaneswar (@TOIBhubaneswar) August 30, 2020

"Ми не допустимо людських втрат в будь-якій частині штату. Я закликаю людей не бути впертими та йти на зустріч рятувальникам", – сказав голова штату Мадх'я-Прадеш Ширай Чоухан.

Дивіться відео наслідків від повені в Індії: