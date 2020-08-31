Смертельна повінь накрила Індію, 17 загиблих: шокуючі фото та відео
В Індії через повені загинули щонайменше 17 людей. В місті Одіші стихія пошкодила більше ніж 10 тисяч будинків.
До безпечних притулків евакуювали декілька тисяч людей. Про це пише NDTV.
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Наразі, рятувальники продовжують роботу. Загалом від повені вже постраждали майже 1,5 мільйона людей у більше ніж 3-х тисячах селищ.
Страшна повінь в Індії / Фото PTI
Постраждало понад мільйон людей / Фото Biswaranjan Rout
Місцева влада просить допомоги у військових для проведення рятувальних робіт.
"Ми не допустимо людських втрат в будь-якій частині штату. Я закликаю людей не бути впертими та йти на зустріч рятувальникам", – сказав голова штату Мадх'я-Прадеш Ширай Чоухан.
Дивіться відео наслідків від повені в Індії: