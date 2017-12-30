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Смертельна аварія в Росії: іномарка протаранила натовп людей

18:41, 30 грудня 2993 Читать новость на русском
Аварія в Росії
Аварія в Росії / Фото з вільних джерел

Вночі 30 грудня Ford Focus на швидкості влетів у групу людей, які виходили з кафе. Внаслідок інциденту загинула 26-річна дівчина.

Про це повідомила прес-служба відділення МВС Росії у Котовському районі.

Трагедія сталась в місті Котово, що у Волгоградській області. Машина їхала з вулиці Чапаєва, вилетіла на тротуар та протаранила натовп людей, що виходили із кафе.

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Внаслідок інциденту постраждали 3 людей: двоє чоловіків та 35-річна жінка. Потерпілих госпіталізували з травмами різної важкості. Жертва аварії померла на місці інциденту до приїзду медиків.

Російські правоохоронці встановили, що за кермом авто був 34-річний чоловік, який кермував машиною у стані алкогольного сп'яніння. Наразі винуватця ДТП затримали. Відкрито кримінальне провадження за статтею "Порушення правил дорожнього руху особою, яка кермує транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння, що призвело до смерті людини".

Теги: Поліція Кримінальні новини Новини Росії Аварії та ДТП Алкоголь
Джерело: 24 Канал
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