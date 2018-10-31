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      Смертельна дідівщина на фронті: з'явилися подробиці загибелі військового

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      Війна на Донбасі
      Війна на Донбасі / 24 Канал

      Командира розвідувального взводу 28 окремої механізованої бригади Ярослава Гаврилюка, який 28 жовтня загинув у зоні бойових дій на Донбасі, забив до смерті старший за званням.

      Про це повідомляє "Думская" з посиланням на джерела в прокуратурі.

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      Інформацію також підтвердили і товариші по службі воїна.

      Під Мар'їнкою його побив на ґрунті неприязних особистих стосунків командир розвідки батальйону Андрій М. За фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті, відкрито кримінальне провадження,
      – розповів співрозмовник видання.

      Він зазначив, що вони служили разом півтора року і командир часто нападав на загиблого. Побив Ярослава Гаврилюка командир розвідки батальйону – родом з Одеси. 

      Товариші по службі загиблого побоюються, що зловмисник може уникнути відповідальності.


      Загиблий Ярослав Гаврилюк

      Як стверджує видання, у 2014 році, у розпал бойвих дій на Донбасі, службовець, якого звинувачують у вбивстві, розміщував в соцмережах фотографії з георгіївською стрічкою.

      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Збройні Сили України Жертви Новини Одеси
      Джерело: 24 Канал
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