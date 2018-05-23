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Смертельна ДТП на Львівщині: з'явилися цікаві деталі про загиблих та нові фото

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На Львівщині у масштабній ДТП загинуло 6 осіб
На Львівщині у масштабній ДТП загинуло 6 осіб / Фото з Facebook

У мікроавтобусі, який вранці 23 травня, потрапив у жахливу смертельну аварію на Львівщині, їхали дев'ять осіб, які поверталися в Україну з Чехії, де перебували на заробітках.

Про це повідомляє прес-служба поліції Львівської області

Як відомо, сьогодні, 23 травня, на трасі Київ – Чоп біля села Чучмани Буського району на Львівщині сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинули шестеро осіб та ще троє отримали тілесні ушкодження.

Внаслідок автопригоди шестеро мешканців Хмельницької області загинули на місці події. Серед них – дві жінки віком 61 та 37 років, а також четверо чоловіків віком від 29 до 48 років,
– повідомили у поліції.

Водія мікроавтобуса, 37-річного мешканця Рівненської області, та ще двох чоловіків, госпіталізували у Буську центральну районну лікарню.

Попередньо встановлено, що мікроавтобус Mercedes Sprinter вдарився у задню частину вантажного автомобіля, перекинувся та злетів у кювет.

Наразі правоохоронці з'ясовують усі причини та обставини аварії.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Винуватцю аварії загрожує покарання від семи до дванадцяти років позбавлення волі без права керувати транспортними засобами терміном до трьох років.


Смертельна ДТП на Львівщині


У жахливій аварії на Львівщині загинуло 6 осіб


На Львівщині мікроавтобус потрапив у смертельну ДТП


Масштабна смертельна аварія на Львівщині

Теги: Жертви Новини Львова Новини України Поліція Кримінальні новини Аварії та ДТП
Джерело: 24 Канал
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