Смертельна ДТП у Харкові: коли суд розгляне скарги на вирок Дронова та Зайцевої
Верховний суд розгляне скарги на вирок фігурантів справи смертельної ДТП в Харкові Геннадія Дронова та Олени Зайцевої. Засідання суду заплановане на 3 квітня.
Про визначення дати розгляду касаційної скарги йдеться в ухвалі суду.
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Верховний суд постановив завершити підготовку та призначити касаційний розгляд щодо Дронова та Зайцевої за скаргами їхніх адвокатів.
Захисники фігурантів справи смертельної ДТП у Харкові оскаржили вирок Київського райсуду Харкова від 26 лютого 2019 року та ухвалу Харківського апеляційного суду від 14 серпня 2019 року.
Скарги на вироки суд розглядатиме 3 квітня 2020 року о 10:30.
Що відомо про вироки винуватців смертельної ДТП у Харкові
- Київський райсуд Харкова визнав Олену Зайцеву та Геннадія Дронова винними у вчиненні смертельної ДТП і призначив покарання Олені Зайцевій і Геннадію Дронову у вигляді 10 років позбавлення волі.
- У Харкові адвокат водія Геннадія Дронова подав касаційну скаргу на вирок. Перший раз її відхилили через помилки та дали можливість їх виправити.
- Також раніше Верховний суд відкрив провадження за касаційною скаргою адвоката Олени Зайцевої. Її захисник просить переглянути або скасувати вирок Зайцевій.
Основне про смертельну ДТП у Харкові
- 8 жовтня 2017 року на перехресті вулиці Сумської з провулком Мечнікова у центрі Харкова зіткнулися автомобілі Lexus і Volkswagen Touareg. Першим авто керувала 20-річна Олена Зайцева, другим – Геннадій Дронов. Від зіткнення авто Зайцевої вилетіло на тротуар і на смерть збило групу пішоходів.
- Жертвами аварії стали 6 людей, ще 5 отримали поранення.Суд у цій справі тривав понад рік, відбулося приблизно 60 засідань. І Зайцева, і Дронов на судових дебатах визнали свою провину у скоєнні аварії.