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      Смертельна ДТП у Харкові: коли суд розгляне скарги на вирок Дронова та Зайцевої

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      Суд розгляне скарги щодо вироку Зайцевої та Дронова 3 квітня / Колаж 24 каналу

      Верховний суд розгляне скарги на вирок фігурантів справи смертельної ДТП в Харкові Геннадія Дронова та Олени Зайцевої. Засідання суду заплановане на 3 квітня.

      Про визначення дати розгляду касаційної скарги йдеться в ухвалі суду.

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      Верховний суд постановив завершити підготовку та призначити касаційний розгляд щодо Дронова та Зайцевої за скаргами їхніх адвокатів.

      Захисники фігурантів справи смертельної ДТП у Харкові оскаржили вирок Київського райсуду Харкова від 26 лютого 2019 року та ухвалу Харківського апеляційного суду від 14 серпня 2019 року.

      Скарги на вироки суд розглядатиме 3 квітня 2020 року о 10:30.

      Що відомо про вироки винуватців смертельної ДТП у Харкові

      Основне про смертельну ДТП у Харкові

      • 8 жовтня 2017 року на перехресті вулиці Сумської з провулком Мечнікова у центрі Харкова зіткнулися автомобілі Lexus і Volkswagen Touareg. Першим авто керувала 20-річна Олена Зайцева, другим – Геннадій Дронов. Від зіткнення авто Зайцевої вилетіло на тротуар і на смерть збило групу пішоходів. ​
      • Жертвами аварії стали 6 людей, ще 5 отримали поранення.​Суд у цій справі тривав понад рік, відбулося приблизно 60 засідань. І Зайцева, і Дронов на судових дебатах визнали свою провину у скоєнні аварії.​
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини Харкова Верховний суд України ДТП у Харкові
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