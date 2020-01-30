Смертельна ДТП у Харкові: коли суд розгляне скарги на вирок Дронова та Зайцевої

Верховний суд розгляне скарги на вирок фігурантів справи смертельної ДТП в Харкові Геннадія Дронова та Олени Зайцевої. Засідання суду заплановане на 3 квітня.

Про визначення дати розгляду касаційної скарги йдеться в ухвалі суду.

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Верховний суд постановив завершити підготовку та призначити касаційний розгляд щодо Дронова та Зайцевої за скаргами їхніх адвокатів.

Захисники фігурантів справи смертельної ДТП у Харкові оскаржили вирок Київського райсуду Харкова від 26 лютого 2019 року та ухвалу Харківського апеляційного суду від 14 серпня 2019 року.

Скарги на вироки суд розглядатиме 3 квітня 2020 року о 10:30.

Що відомо про вироки винуватців смертельної ДТП у Харкові

Київський райсуд Харкова визнав Олену Зайцеву та Геннадія Дронова винними у вчиненні смертельної ДТП і призначив покарання Олені Зайцевій і Геннадію Дронову у вигляді 10 років позбавлення волі.

У Харкові адвокат водія Геннадія Дронова подав касаційну скаргу на вирок. Перший раз її відхилили через помилки та дали можливість їх виправити.

Також раніше Верховний суд відкрив провадження за касаційною скаргою адвоката Олени Зайцевої. Її захисник просить переглянути або скасувати вирок Зайцевій.

Основне про смертельну ДТП у Харкові