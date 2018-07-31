Смертельна ДТП у Харкові: у МОЗ підтвердили, що Зайцева була за кермом під дією наркотиків

Адвокат постраждалої сторони у справі резонансної ДТП у Харкові, Лариса Матвєєва, отримала відповідь від МОЗ на свій запит щодо стану водійки Lexus Олени Зайцевої під час аварії.

Про це правозахисниця написала на своїй сторінці у Facebook.

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За висновком Міністерства охорони здоров'я, підозрювана в смертельному ДТП у Харкові Олена Зайцева під час аварії перебувала в стані, викликаному вживанням наркотичних або інших одурманюючих засобів.

З урахуванням наданих у запиті відомостей можливо визначити, що Особа 1 станом на 18.10.2017 перебувала у стані, викликаному вживанням наркотичних або інших одурманюючих засобів, – йдеться у висновку.

Лариса Матвєєва також зазначила, що збирається додати цей висновок до матеріалів кримінальної справи.