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ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ ОЛЕШКА "САРМАТА" ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ

Смертельна ДТП у Харкові: у МОЗ підтвердили, що Зайцева була за кермом під дією наркотиків

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Зайцева перебувала за кермом Lexus під дією наркотиків, – МОЗ
Зайцева перебувала за кермом Lexus під дією наркотиків, – МОЗ / dt.ua

Адвокат постраждалої сторони у справі резонансної ДТП у Харкові, Лариса Матвєєва, отримала відповідь від МОЗ на свій запит щодо стану водійки Lexus Олени Зайцевої під час аварії.

Про це правозахисниця написала на своїй сторінці у Facebook.

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За висновком Міністерства охорони здоров'я, підозрювана в смертельному ДТП у Харкові Олена Зайцева під час аварії перебувала в стані, викликаному вживанням наркотичних або інших одурманюючих засобів.

З урахуванням наданих у запиті відомостей можливо визначити, що Особа 1 станом на 18.10.2017 перебувала у стані, викликаному вживанням наркотичних або інших одурманюючих засобів, – йдеться у висновку.

Лариса Матвєєва також зазначила, що збирається додати цей висновок до матеріалів кримінальної справи.

Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року у Харкові трапилась автомобільна аварія за участю автомобілів Lexus і Volkswagen Touareg. Внаслідок ДТП загинули 6 осіб. Автомобілем Lexus керувала 20-річна Олена Зайцева, яку суд взяв під арешт. Згодом їй було висунуто обвинувачення за цією справою. Напередодні суд постановив, що вона залишиться за гратами ще на 2 місяці.
 
 
Теги: Новини України ДТП у Харкові Кримінальні новини Судді Міністерство охорони здоров’я
Джерело: 24 канал
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