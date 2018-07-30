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Смертельна ДТП у Харкові: Зайцева 29 разів покидала стіни СІЗО

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Стало відомо, скільки разів Зайцева покидала СІЗО
Стало відомо, скільки разів Зайцева покидала СІЗО / segodnya.ua

Обвинувачену у смертельній ДТП у Харкові Олену Зайцеву 29 разів вивозили із СІЗО для проведення слідчих дій, розгляду справи у суді та консультації у лікарні.

Про це з посиланням на прес-службу Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань інформує УНН.

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У період тримання під вартою ув'язнену Зайцеву було вивезено з установи 29 разів для проведення слідчих дій, розгляду справи у суді та консультації у лікарні,
– повідомили у структурі.

Там також додали, що винуватицю смертельної ДТП у Харкові відвідують адвокати, слідчі і мама.

Своєю чергою, другого фігуранта ДТП – Геннадія Дронова вивозили із СІЗО 26 разів, його навідують лише адвокати та слідчі.

Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року у Харкові трапилась автомобільна аварія за участю автомобілів Lexus і Volkswagen Touareg. Внаслідок ДТП загинули 6 осіб. Автомобілем Lexus керувала 20-річна Олена Зайцева, яку суд взяв під арешт. Згодом їй було висунуто обвинувачення за цією справою. Напередодні суд постановив, що вона залишиться за гратами ще на 2 місяці.
Раніше адвокатка потерпілих Лариса Матвеєєва розповідала, що за справою цієї ДТП навіть правоохоронці не можуть знайти ключового свідка, а саме колишнього лікаря-нарколога Олену Федірко, яка проводила перше обстеження Зайцевої після аварії. Крім того, за її словами, у експертів, які досліджують смертельне ДТП у Харкові, постійно не вистачає даних для чітких висновків.

 

 

Теги: Новини України Кримінальні новини Аварії та ДТП Поліція ДТП у Харкові
Джерело: 24 Канал
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