19:48
12 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІР ДЖЕФФ БЕЗОС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін та яйця. Шпигун-артилерист
      Вєсті Кремля
      19:25, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Сюрприз під ялинку. Релігійна отвєточка Ляшка
      Вєсті.UA
      18:48, сьогодні
      На які дурощі "Укрзалізниця" спускає мільйони: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 11 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Українські музичні кліпи. Частина 1
      Згадати все
      12:18, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІР ДЖЕФФ БЕЗОС

      Смертельна небезпека у під'їздах: чому трагедії у ліфтах в Україні почастішали

      141 Читать новость на русском

      Визначити точні статистичні дані, скільки саме небезпечних для людей ліфтів працює в Україні – точно неможливо. Наприклад, у Києві загалом експлуатується понад 22 тисячі ліфтів, близько 10 тисяч із них відпрацювали свій експлуатаційний термін, який становить 25 років. І хоч їх періодично ремонтують і продовжують термін експлуатації – потенційно небезпечним, може бути кожен.

      Суми. Ліфт раптово почав рухатися, коли дідусь вивозив із нього візочок з двомісячним внуком. Маля затиснуло дверима і маленький Богданчик загинув. Страшна трагедія трапилася 2 січня 2019 року, хоча цей ліфт тільки-но відремонтували. Електромонтеру та керівнику ліфтової організації, підозрюваних у причетності до падіння ліфта, 4 січня обрали запобіжний захід – домашній арешт. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі. Вкрай прикро, що подібні трагедії трапляються по всій Україні. 

      Читайте також: У житловому будинку Києва сталась пожежа, є постраждалий: відео з місця події

      Запоріжжя. 9 років тому в одному з будинків загинула у ліфті 20-річна дівчина – вона була вагітною, тож фактично обірвалося два життя. Ліфт поїхав з відкритими дверима, і жінку затиснуло між поверхами. Після трагедії ліфт зупинили, майже п'ять років мешканці будинку ходили пішки, поки комунальники спромоглися запустити другий ліфт, передбачений проектною документацією у будинку. На лаву підсудних тоді сіли майстер і електромеханік ліфтового господарства. Але поки тривав судовий процес – підозрювані потрапили під амністію.

      Запоріжжя
      За трагедію у Запоріжжі ніхто так і не був покараний

      Луцьк. У вересні 2017 року 27-річна жінка не встигла повністю зайти в ліфт, коли він рушив – і протягнув три поверхи. Цей підйомник теж був щойно після ремонту. Після загибелі жінки роботу ліфта не відновлювати. Мешканці будинку кажуть, що і не користувалися би ним тепер – надто страшно.

      Луцьк, ліфт
      Тривалий час мешканців "захищав" від небезпечного ліфта папірець з написам "Опечатано"

      Київ. У листопаді 2017 року з 16 поверху житлового будинку через обрив тросу донизу полетів ліфт, у якому на момент події перебували 30-річна жінка та 11-річна школярка. Ліфт пролетів 10 поверхів – на щастя, спрацював механізм захисту і кабіна зупинилася на рівні шостого поверху. Також у середині грудня 2018 року мало не сталася інша трагедія – ліфт затис візок із немовлям, але няня дивом встигла вихопити маля. Підйомник у тому будинку досі не працює.

      70% будинків побудовані до 80-х років – дві третини житлового фонду. Це означає, що вони вже потребують навіть не першого, а другого капітального ремонту,
      – пояснила координатор житлово-комунальних та енергетичних програм ГО "Опора".

      Програми оновлення ліфтів існують лише на місцевому рівні. Експерти кажуть, значно ефективнішою була б загальнодержавна програма. Наприклад, на всій території ЄС діє єдине "ліфтове законодавство", що регламентує всі етапи життя підйомника - від початку виробництва до моменту демонтажу. В Україні ж таких програм поки що не планують.

      Нагадаємо, раніше 24 канал писав, що середньостатистичний ліфт повинен прослужити 20 років, подолавши за цей час відстань у майже півмільйона кілометрів або 12 діаметрів Землі.

      Автор: Єгор Скоріна
      Теги: Новини України Жертви Комунальні послуги Суми Новини Запоріжжя Новини Києва Новини Луцька
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Красиві привітання на Старий Новий рік у прозі та віршах
      сьогодні , 19:24 Красиві привітання на Старий Новий рік у прозі та віршах
      23287
      Напередодні Brexit: як британці ганяються за паспортами ЄС
      сьогодні , 19:00 Напередодні Brexit: як британці ганяються за паспортами ЄС
      Борис Немировський 353
      Российские заводы выживают или доживают без украинских двигателей
      сьогодні , 17:02 Российские заводы выживают или доживают без украинских двигателей
      Злой Одессит 1566
      За що насправді сплачують податки заробітчани, студенти та пенсіонери
      сьогодні , 17:00 За що насправді сплачують податки заробітчани, студенти та пенсіонери
      Віталій Шабунін 616
      6 текстів щедрівок для дітей українською мовою
      сьогодні , 16:07 6 текстів щедрівок для дітей українською мовою
      42076
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Аксьонов пообіцяв Криму швидкий перехід на рублі
       11 березня 2014 , 08:10
      Перша громада УПЦ МП на Миколаївщині перейшла до Православної церкви України
       11 січня , 19:42
      Хоффенхайм – Шахтар та інші матчі 1-го туру ЛЧ: де рахунок не по грі, якщо аналізувати очікувані голи xG
       20 вересня 2018 , 20:21
      Шахтар та Динамо сьогодні дізнаються суперників у плей-офф Ліги Європи
       17 грудня 2018 , 09:40
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук