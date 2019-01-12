Смертельна небезпека у під'їздах: чому трагедії у ліфтах в Україні почастішали

Визначити точні статистичні дані, скільки саме небезпечних для людей ліфтів працює в Україні – точно неможливо. Наприклад, у Києві загалом експлуатується понад 22 тисячі ліфтів, близько 10 тисяч із них відпрацювали свій експлуатаційний термін, який становить 25 років. І хоч їх періодично ремонтують і продовжують термін експлуатації – потенційно небезпечним, може бути кожен.

Суми. Ліфт раптово почав рухатися, коли дідусь вивозив із нього візочок з двомісячним внуком. Маля затиснуло дверима і маленький Богданчик загинув. Страшна трагедія трапилася 2 січня 2019 року, хоча цей ліфт тільки-но відремонтували. Електромонтеру та керівнику ліфтової організації, підозрюваних у причетності до падіння ліфта, 4 січня обрали запобіжний захід – домашній арешт. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі. Вкрай прикро, що подібні трагедії трапляються по всій Україні.

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Запоріжжя. 9 років тому в одному з будинків загинула у ліфті 20-річна дівчина – вона була вагітною, тож фактично обірвалося два життя. Ліфт поїхав з відкритими дверима, і жінку затиснуло між поверхами. Після трагедії ліфт зупинили, майже п'ять років мешканці будинку ходили пішки, поки комунальники спромоглися запустити другий ліфт, передбачений проектною документацією у будинку. На лаву підсудних тоді сіли майстер і електромеханік ліфтового господарства. Але поки тривав судовий процес – підозрювані потрапили під амністію.



За трагедію у Запоріжжі ніхто так і не був покараний

Луцьк. У вересні 2017 року 27-річна жінка не встигла повністю зайти в ліфт, коли він рушив – і протягнув три поверхи. Цей підйомник теж був щойно після ремонту. Після загибелі жінки роботу ліфта не відновлювати. Мешканці будинку кажуть, що і не користувалися би ним тепер – надто страшно.



Тривалий час мешканців "захищав" від небезпечного ліфта папірець з написам "Опечатано"

Київ. У листопаді 2017 року з 16 поверху житлового будинку через обрив тросу донизу полетів ліфт, у якому на момент події перебували 30-річна жінка та 11-річна школярка. Ліфт пролетів 10 поверхів – на щастя, спрацював механізм захисту і кабіна зупинилася на рівні шостого поверху. Також у середині грудня 2018 року мало не сталася інша трагедія – ліфт затис візок із немовлям, але няня дивом встигла вихопити маля. Підйомник у тому будинку досі не працює.

70% будинків побудовані до 80-х років – дві третини житлового фонду. Це означає, що вони вже потребують навіть не першого, а другого капітального ремонту,

– пояснила координатор житлово-комунальних та енергетичних програм ГО "Опора".

Програми оновлення ліфтів існують лише на місцевому рівні. Експерти кажуть, значно ефективнішою була б загальнодержавна програма. Наприклад, на всій території ЄС діє єдине "ліфтове законодавство", що регламентує всі етапи життя підйомника - від початку виробництва до моменту демонтажу. В Україні ж таких програм поки що не планують.

Нагадаємо, раніше 24 канал писав, що середньостатистичний ліфт повинен прослужити 20 років, подолавши за цей час відстань у майже півмільйона кілометрів або 12 діаметрів Землі.