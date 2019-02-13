01:54
14 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Таліби заполонили Москву. Як Путін Казань брав
      Вєсті Кремля
      21:11, 13 лютого
      Вєсті.UA: Як Бандера змусив Киву віддати останнє. За Медведчука переживають в ООН
      Вєсті.UA
      19:58, 13 лютого
      Як "волонтери" розкошують завдяки благочинності: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 13 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Радянські міфи, частина 2
      Згадати все
      21:41, 13 лютого
      Телеканал новин 24 Блоги Юлія Ліпенцева
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
      Юлія Ліпенцева

      "Смертельний лабіринт": виживання — це вибір

      208
      "Смертельний лабіринт": виживання — це вибір

      Від гри з лабіринтом задоволення не отримує ніхто: ні герої, які поступово гинуть, ні глядач, який все це неодноразово бачив.

      Одразу доберемось до суті… "Смертельний лабіринт" – це суміш "Куба", "Пили" та "Пункту призначення". Всі три фільми відомі і бачила їх більшість середньостатистих глядачів кінотеатрів, а особливо ті, хто найбільше любить трилери. Такі, щоб з загадками і хтось обов’язково вмер. Тому відповідь на питання, чого слід чекати від "Смертельного лабіринту", помітна неозброєним оком. Для цього навіть трейлер дивитись не треба. Все дуже просто: це одна гра на виживання з єдиним переможцем, який і то не факт що виживе.

      Також у кіно: "Море спокуси": рибальство з Метью Макконахі

      Стрічка стартує одразу з м’яса, на перших хвилинах забігаючи далеко вперед сюжетної лінії, і показує, як помирає хлопець, який не встиг розгадати загадку. Потім, нас з вами вертають назад до початку, де дуже поверхнево знайомлять з дійовими особами. Стартувати з м’яса – хороший хід, бо фільм не оригінальний і глядач, вже з досвіду із десятками схожих фільмів, знає, як діють закони жанру. Не таємниця, що всі герої поступово вмиратимуть, а апарат співчуття навіть не вмикатиметься нв повну потужність, бо смерті почнуться одразу і глядач навіть не встигне пройнятись симпатією чи пізнати частину персонажів. Почати з кінця означає не дати глядачеві розіграти карту "я так і знав, що там всі повмирають". Фільм, принаймні, дає нам знати, що усвідомлює чим є.

      Благо, творець "Смертельного лабіринту" режисер Адам Робітел не плекає ілюзій щодо свого вторинного продукту. Навіть банальне можна зробити хорошим, якщо не корчити з себе потенційного номінанта на Оскар. В цьому плані "Смертельний лабіринт" попрацював добре, дбаючи про ті аспекти, в яких може мати перевагу. Зокрема, події фільму, нехай і передбачувані загальною концепцією, але в міру динамічні і тримають увагу глядача кімната за кімнатою. Цього екшена достатньо, аби ти через годину схаменувся, що скоро вже до й кульмінації добіжать. Не всі, звісно, а ті, хто залишився в живих. Підготовчі роботи команда кровожерливої квест-кімнати виконала на відмінно. Ось хто справді знає визначення терміну про індивідуальний підхід.

      Зіркові актори "Смертельному лабіринтові" не були потрібні, бо дешевше вбивати на екрані невідомих людей, а на драму й проживання горя часу немає через швидкий темп розповіді. Навіть гладячеві, згрубша, без різниці, бо прийшов він на цей фільм не за акторською майстерністю. Принаймні, якщо йшов свідомо.

      Момент, коли герої добираються до розв’язки і те, як тупо його розрулюють творці подібних фільмів, деколи страшенно псує загальне враження. В нашому випадку у фіналі втратилась хвалена вище диманіка, а грубий натяк на продовження виглядає надто самовпевненим. Бо чи справді ми хочемо бачити ще одне кіно про смерті й виживання в квест кімнатах? Напевно, ні. Але й не передивлятись же "Пункт призначення" по колу.

      Оригінальна назва фільму – Escape room. "Оригінальна назва" – доволі дотепне формулювання, якщо врахувати, що є схожий фільм з назвою Escape room, знятий в 2017-му, так само як є No escape room, ну і квантильйон інших фільмів, зміст яких зрозумілий по назві. Чи дивитись конкретно цей – діло ваше. Він не гірший і не кращий за інші, натомість, гарно стає з ними в один ряд, як достойний і водночас типовий представник жанру. IMDb лише підтверджує, що трилери із загадками і поступовими смертями мають свого задоволеного глядача – рейтинг у "Смертельного лабіринту" 6,5.

      Також у кіно: "Зелена книга": зірка кінофестивалів і один з найгучніших фільмів року

      blog_ava
      В Україну не впустили єпископа УПЦ МП: відома причина
      13 лютого
      1984
      Автор: Юлія Ліпенцева
      Теги: LifeStyle Кіно
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 13 лютого
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Список страхов Кремля, или Эпоха Путина как адкое чумное болото
      13 лютого , 23:30 Список страхов Кремля, или Эпоха Путина как адкое чумное болото
      Іван Яковина 309
      "Смертельний лабіринт": виживання — це вибір
      13 лютого , 23:00 "Смертельний лабіринт": виживання — це вибір
      Юлія Ліпенцева 208
      Подивіться, хто вороги Супрун, і ви зрозумієте, хто вона і що робить
      13 лютого , 22:01 Подивіться, хто вороги Супрун, і ви зрозумієте, хто вона і що робить
      Артем Овдієнко 2225
      Головні новини 13 лютого: суд у справі Гандзюк та зброя США для ЄС через загрозу з боку Росії
      13 лютого , 22:00 Головні новини 13 лютого: суд у справі Гандзюк та зброя США для ЄС через загрозу з боку Росії
      1064
      Річниця Мінських домовленостей: що змінилося за 4 роки та чи існують альтернативи
      13 лютого , 20:00 Річниця Мінських домовленостей: що змінилося за 4 роки та чи існують альтернативи
      Світлана Попова 218
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук