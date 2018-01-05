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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА РІЗДВО КВАРТАЛ 95 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Смертник підірвався біля посольства США у Кабулі: багато загиблих

09:16, сьогодні 372
Смертник підірвався біля посольства США у Кабулі
Смертник підірвався біля посольства США у Кабулі / Фото з вільних джерел

Смертник підірвав саморобний вибуховий пристрій у столиці Афганістану Кабулі. В результаті вибуху загинули щонайменше 11 людей.

Ще 25 осіб отримали поранення, інформує Reuters.

Читайте також: На похоронах в Афганістані стався вибух: загинули десятки людей

Смертник орієнтувався на групу поліцейських і розвідки. Поліція у тій частині району проводила спецоперацію проти незаконного обігу наркотиками та алкоголю.

Постраждалих від вибуху людей госпіталізували до лікарні. Присутні на місці правоохоронці зазначили, що смертник мав на собі поліцейську або армійську форму. Однак ці дані досі офіційно не підтверджені.

Відповідальність за напад взяла на себе "ісламська держава".

Нагадаємо, 28 грудня у столиці Афганістану Кабулі поблизу офісів агенції новин Afghan Voice і шиїтського культурного центру Tebyan пролунав вибух, в результаті якого щонайменше 40 осіб загинули та 30 зазнали поранень.

Теги: Афганістан Вибух Жертви
Джерело: 24 Канал
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