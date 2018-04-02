Сміттєві терористи: стало відомо, хто дав команду не вивозити відходи з Дніпра

Гори сміття, які ще недавно захаращували вулиці Дніпра, утворилися через змову першого заступника голови Дніпропетровської обласної ради Святослава Олійника і його бізнес-партнера, народного депутата Андрія Денисенка.

Про це написала блогер Олеся Качко, повідомляє портал "Комментарии.ua"

За її інформацією, фірма "Дніпрокомунтранс", підконтрольна Олійнику, не вивозила відходи, на знак протесту проти того, що тандем Олійника-Денисенко позбавляють можливості заробляти на бюджетних підрядах.

"Ці сміттєві джихадісти контролюють майже всю сферу благоустрою в області. Святослав Олійник "кришує" спадщину скандальної фірми "УПС", яка при регіоналах отримувала сотні мільйонів гривень на ремонт доріг, вивезення снігу та ін. Саме він – один з тіньових бенефіціарів ТОВ "Територія Д" (субпідрядник "УПС"), "УПС" – ремонт доріг та благоустрій територій; "Дніпрокомунтранс" – вивезення та утилізація твердих побутових відходів; "ЮТС" – підрядники у КП "Зеленбуд" – все, що стосується озеленення та спилювання дерев. Андрій Денисенко – один з молодших партнерів Олійника по бізнесу. Саме цей сторублевий активіст контролює низку КП (в тому числі і дніпровський "Зеленбуд"), а також ряд водоканалів в області", – написав блогер.

Щодо всіх підприємств, які курують Олійник і Денисенко, вже відкриті десятки кримінальних проваджень, а розмір коштів, викрадених з бюджету, становить понад мільярд, стверджує блогер.

За повідомленнями місцевих журналістів, за бізнесом Святослава Олійника стоїть Сергій Кривий, колишній партнер Сергія Курченко, який цікавим чином зник з усіх кримінальних справ, порушених проти олігарха.

Олійник і Денисенко мають спільні інтереси і на Аульській хлорпереливній станції. В результаті афери з орендою її будівель обласної бюджет недоотримав мінімум півтора мільйона гривень. Крім того, партнери виводили гроші і через комунальне підприємство облради "СІЧ", яке займається охоронною діяльністю, але за документами надавало не зв'язані з цим послуги. Зокрема, Андрій Денисенко, за даними прокуратури, отримав на особисту банківську карту 90 тисяч гривень, які КП перерахувало підряднику за будівництво Модельного центру травмотерапії, який опинився за фактом стіною з банером.

У минулому році було розпочато кримінальне провадження у справах КП "СІЧ". Не допомогло навіть заступництво Святослава Олійника.

"Коли тандем Олійника-Денисенко почали відсувати на звалище історії, вони всерйоз вирішили влаштувати сміттєвий джихад. Мабуть, наступний етап в логіці цих товаришів – лякати місто отруєною водою з Аулова", – написав блогер.

Нагадаємо, раніше мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що причина звалищ в місті – приватна монополія компанії, кінцевим власником якої є один з впливових чиновників облради. За його словами, компанія шантажує міську раду, вимагаючи багаторазово підвищити тариф на вивіз сміття. Філатов запевнив, що міська влада впорається з відходами силами міських комунальних підприємств та нікому не дозволить диктувати свою волю жителям Дніпра.