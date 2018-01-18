СММ-ників Порошенка звинувачують в крадіжці фото: деталі
У соцмережах звинувачують СММ-ників Президента України Петра Порошенка, які не взяли дозвіл на використання роботи українського фотографа.
Про це написав на своїй сторінці у Twitter фотограф Богдан Кінащук.
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За словами колег, автор не отримував жодних повідомлень щодо дозволу використовувати світлину.
СММ-ники Президента займаються крадіжкою інтелектуальної власності. Автор фотографії – Антон Скиба,
– зазначив чоловік.
За словами Кінащука, з чоловіком ніхто не зв'язувався щодо використання його фотографії.
Він закликав поважати чужу працю.
Світлина з'явилася на офіційному акаунті Президента у четвер, 18 січня.
Відомо, що у 2014 році український фотограф, журналіст Антон Скиба, який співпрацює з телеканалами CNN та BBC, потрапив у полон бойовиків на Донбасі, коли він фотографував наслідки авіакатастрофи малайзійського літака MH-17. Через тиждень його звільнили.