Це сигнал для Донбасу і Криму, – Порошенко щодо закону про реінтеграцію Донбасу

Президент України Петро Порошенко прокоментував законопроект про реінтеграцію Донбасу, який прийняли у четвер, 18 січня.

Про це він написав на офіційній сторінці у Facebook.



"280 – за! Ми продовжуватимемо прокладати шлях для реінтеграції окупованих українських земель політико-дипломатичним шляхом", – йдеться у повідомленні.

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Він також зазначив що це ключовий сигнал відповідного Закону, який сьогодні ухвалила ВР за його ініціативи.



"Це – сигнал і для Донбасу, і для Криму: ви – невід’ємна частина України!", – додав Президент.

До слова, народний депутат з фракції "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найєм прокоментував прийнятий Верховною Радою закон про реінтеграцію Донбасу. За його словами, закон має низку недоліків.

