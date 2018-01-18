Закон про реінтеграцію Донбасу: Найєм перерахував недоліки документу

Народний депутат з фракції "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найєм прокоментував прийнятий Верховною Радою закон про реінтеграцію Донбасу. За його словами, закон має низку недоліків.

Про це він написав у Facebook.

Нагадаємо, 18 січня Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроект про реінтеграцію Донбасу, який вперше визнає Росію агресором. За відповідне рішення проголосували 280 народних депутатів.

За словами Найєма, тепер кордони і перелік тимчасово окупованих населених пунктів у Донецькій і Луганській областях будуть визначатися президентом за поданням Міноборони та на основі пропозицій Генштабу ЗСУ. Однак, ця норма частково суперечить положенням Конституції, в якій не передбачені такі повноваження президента.

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Також нардеп додав, що у документі є дуже спірний момент – з якої дати вести відлік окупації.

"У законопроекті не вказана точна дата окупації окремих територій Донецької і Луганської областях. У документі є тільки відсильна норма до закону про Крим", – пише Найєм.

Ще один важливий момент у документі, пише Найєм, що у ньому прописані "безпрецедентні і неявні повноваження для всіх осіб, які притягнуті до здійснення заходів щодо забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Росії в Донецькій і Луганській областях".

Тобто ці люди отримують право застосовувати зброю і спецзасоби, затримувати і доставляти підозрюваних в поліцію, перевіряти документи. Також вони можуть здійснювати огляд, огляд речей, машин, мають право тимчасово забороняти рух транспортних засобів і пішоходів, входити до приміщень і таке інше.

"Такі повноваження зрозумілі в разі війни і для конкретного кола осіб. Але в цьому випадку, повторюся, ці повноваження набирають чинності при дуже неточно розписаних умовах і для дуже широкого кола осіб", – пише депутат.

Ще одним великим недоліком він вважає той факт, що закон дає президенту особисто, без Верховної Ради, вирішувати, як використовувати ВСУ та інших військових формувань.

"Фактично це означає, що законопроект наділяє президента правом одноосібно, без подальшого парламентського контролю, вирішувати питання про застосування Збройних сил та інших військових формувань, що прямо суперечить Конституції", – пише нардеп.