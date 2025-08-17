Бути снайпером на війні – особливо складна робота. Доводиться працювати буквально на межі можливостей.

Ведуча 24 Каналу з Харкова Анна Черненко розповіла про двох снайперів з 42 окремої механізованої бригади. Вони виконували серйозні завдання на Харківщині та Донеччині. Зокрема прикривали "дороги життя", через які евакуювали бійців.

Як це – бути снайпером на війні?

Снайпер на позивний "Сніжок" спершу був стрільцем, який мав прикривати снайперів. Він зазнав поранення у Часовому Ярі, після чого пішов навчатися на снайпера.

Військовий пройшов буквально через пекло в місті. Там були особливо складні бої.

Часів Яр… В подальші роки – у 2024-му та 2025-му – я не стикався з тим, що було там. Ми просто пройшли через пекло. Нас бомбили. Ми не могли дійти до позицій. Багато "трьохсотилися" при заході. Було дуже важко вийти. Так само були регулярні штурми, які ми відбивали. Це було дуже тяжко,

– зазначив військовий.

Снайпер використовує гвинтівку з тепловізійним прицілом, від якого йде дріт до монітора. Саму позицію важливо добре замаскувати, аби ворог не міг її виявити. Далі потрібно чекати.

Снайпер віддалено робить засідку та стежить за монітором. Він не сидить біля гвинтівки, бо завжди можливий хаотичний обстріл. Можна сісти в бліндажі та звідти спостерігати. Якщо з'явилася ціль, то снайпер бігом вибігає до гвинтівки, робить постріл та ховається. Насамперед важлива безпека самого снайпера,

– розповів військовий про свою роботу.

Чому найважче працювати в полі?

Снайпер на позивний "Тєхнарь" наголошує, що найважче для нього – працювати в полі. Там надважливо замаскувати так позицію, щоб не "спалитися". Так доводилося працювати на Покровському напрямку. Складно було і в Торецьку.

В Торецьку спершу було тихо. Потім вони почали більше дронів запускати. Нас відрізали. Лишили тоді одну дорогу. По суті, виходили під нашим захистом. Те саме було на Покровському напрямку. Там була промзона. Ми жили і працювали в одному приміщенні, де не було бетонного перекриття. Дрони літали. Ми ховалися, але мали бачити ціль,

– розповів снайпер.

