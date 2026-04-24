Зима посеред весни: Харків та Суми несподівано засипало снігом
- 24 квітня на Сумщині та Харківщині несподівано випав сніг.
- Користувачі соцмереж також повідомляють про сніг на Полтавщині та Дніпропетровщині.
Вранці 24 квітня мережі заполонили дивовижні кадри. Квітень вже добігає кінця, а тим часом до кількох областей України повернулася зима.
Справжній снігопад стався на Сумщині, зокрема в обласному центрі. Дивовижний вибрик природи підтвердив і мер Сум Артем Кобзар.
Які регіони засипало снігом?
Сьогодні наше місто прокинулося під снігом. Квітуча весна на мить поступилася місцем зимовому настрою – несподівано, але по-своєму красиво,
– написав Кобзар.
У мережі теж публікують кадри снігопаду в області.
Синоптики попереджають, що уночі та вранці 24 – 25 квітня по Сумській області та у Сумах очікуються заморозки у повітрі від нуля до 3 градусів морозу.
Вдень 24 квітня на Сумщині прогнозували невеликий дощ і вітер зі швидкістю 9 – 14 метрів за секунду. Температура повітря по області – 4 – 9 градусів тепла, у Сумах – 7 – 9 градусів тепла.
Також у п'ятницю сніг випав і на Харківщині.
Синоптики попереджали, що протягом доби 24 квітня по Харкову та області очікуються пориви вітру – 15 – 20 метрів за секунду. Також вдень пройде невеликий дощ з мокрим снігом. Температура повітря вночі – 0 – 5 градусів морозу а, вдень 5 – 10 градусів тепла.
У соцмережах пишуть про сніг на Полтавщині та Дніпропетровщині.
Якою буде погода в Україні найближчим часом
24 квітня в Україні очікуються дощі та мокрий сніг у східних регіонах, а також сильний північно-західний вітер у Прикарпатті.
25 квітня опади майже вщухнуть, але вітряна погода знову повернеться 26 квітня з поривами вітру до 15 – 20 метрів за секунду.
Уночі 25 квітня на півночі та сході можливі заморозки до – 5 градусів морозу.