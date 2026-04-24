Зима посеред весни: Харків та Суми несподівано засипало снігом

Вранці 24 квітня мережі заполонили дивовижні кадри. Квітень вже добігає кінця, а тим часом до кількох областей України повернулася зима.

Справжній снігопад стався на Сумщині, зокрема в обласному центрі. Дивовижний вибрик природи підтвердив і мер Сум Артем Кобзар.

Які регіони засипало снігом?

Сьогодні наше місто прокинулося під снігом. Квітуча весна на мить поступилася місцем зимовому настрою – несподівано, але по-своєму красиво,

– написав Кобзар.

Яким 24 квітня виявилося для Сум: дивіться відео з телеграм-каналу Кобзаря

У мережі теж публікують кадри снігопаду в області.

Сумщина вкрилася сніжним покривалом / Фото соцмережі

Зима завітала на Сумщину: дивіться відео

Різка зміна погоди на Сумщині: дивіться відео

Синоптики попереджають, що уночі та вранці 24 – 25 квітня по Сумській області та у Сумах очікуються заморозки у повітрі від нуля до 3 градусів морозу.

Вдень 24 квітня на Сумщині прогнозували невеликий дощ і вітер зі швидкістю 9 – 14 метрів за секунду. Температура повітря по області – 4 – 9 градусів тепла, у Сумах – 7 – 9 градусів тепла.

Також у п'ятницю сніг випав і на Харківщині.

Як сніжить у Харкові: дивіться відео

Місто засипає снігом: дивіться відео

У Харкові сніжить / Фото соцмережі

Снігопад у Харкові: дивіться відео

Синоптики попереджали, що протягом доби 24 квітня по Харкову та області очікуються пориви вітру – 15 – 20 метрів за секунду. Також вдень пройде невеликий дощ з мокрим снігом. Температура повітря вночі – 0 – 5 градусів морозу а, вдень 5 – 10 градусів тепла.

У соцмережах пишуть про сніг на Полтавщині та Дніпропетровщині.

Кажуть, що цей сніг випав за 60 кілометрів від Дніпра / Фото соцмережі

Якою буде погода в Україні найближчим часом