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      Собака-морячка, которая не предала Украину

      1672
      Верная собака по кличке Евро
      Верная собака по кличке Евро / Повернись живим

      Евро прошла с экипажем морского буксира "Корец" Керченский пролив в сентябре 2018-го. А ранее – в 2014-м она покидала с моряками незаконно аннексированный Крым.

      Сейчас самая ласковая в мире 11-летняя дворняжка живет на корабле в порту Мариуполя: радостно встречает моряков и ластиться об их ноги, чтобы выпросить что-нибудь вкусненькое. "Корец" – постоянный и единственный дом Евро.

      Кроме нее, на морском буксире еще живет пес ("с корнями от таксы") по кличке Тайсон. Он тоже проходил Керченский пролив и тоже ластиться о ноги, чтобы выпросить вкусненькое. Корабельные животные разделяют с моряками все прелести и тяготы службы. Так, родная сестра дворняги Тайсона была на борту одного из наших кораблей, захваченных 25 ноября 2018 года российским спецназом. Что сейчас с собакой – неизвестно.

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      Чтобы выехать из Крыма на материковую часть Украины, Евро пришлось по-своему постараться. До 2014-го она жила на морском тральщике "Чернигов", потом началась аннексия и часть экипажа покинула полуостров. Через какое-то время РФ (как бы ужасно это не звучало) позволила Украине забрать из Крыма некоторые корабли. Их приехал перегонять сборный экипаж, среди которого были и моряки "Чернигова", не пожелавшие переходить на сторону оккупантов. Евро узнала своих людей и сразу же бросилась в руки одному из них.

      Моряки, предавшие присягу, пытались заманить Евро к себе, но собака к ним не пошла. В 2008-м на борт "Чернигова" ее маленьким щенком принес моряк, который не предал Украину и теперь служит на морском буксире "Корец" – одном из кораблей, с которых началось формирование военного флота в Азовском море.

      Помочь Военно-морским силам ВС Украины каждый может здесь.

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      Автор: Повернись живим
      Теги: Новини України Публікації Анексія Криму
      Джерело: 24 Канал
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