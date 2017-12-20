Собчак розповіла, за яких умов Путін піде із влади

Кандидат в президенти Російської Федерації Ксенія Собчак заявила, що Путін давно покинув би президентське крісло, якби мав гарантії, що його не чіпатимуть, а після втрати влади не будуть судити.

Про це заявила Собчак під час свого телемосту з українськими журналістами, передає ZIK.

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"Мені здається, що перебуваючи так довго при владі, Володимир Путін розуміє, що потрапив у пастку. Зараз він просто не бачить виходу із ситуації. Адже чітко розуміє, що після того, як у Росії втрачаєш владу – надзвичайно швидко можеш зайняти місце на лаві підсудних. Він давно б пішов, якщо б мав гарантії, що його дійсно ніхто не чіпатиме", – переконана вона.

Також російська телеведуча зазначила, що Путін зрозумів, що довіряти по-справжньому нікому не можна, тому відпускати владу є смертельно небезпечно.

Саме тому ми ходимо по замкненому колу, в якому президент боїться піти, а ми не розуміємо, які гарантії можна йому надати, аби він нарешті пішов. Люди бояться, що їх здасть найближче оточення. Я впевнена, що Путіну страшно. Він переймається цим більше, ніж Гаазьким трибуналом,

– наголосила відома журналістка.

Окрім того, Собчак упевнена, що Російська Федерація має стати парламентською республікою.

"У майбутньому я хочу бачити систему, де влада президента мінімалізована. Було б ідеально мати парламентську республіку та незалежний суд. Звісно, це не відбудеться протягом секунди, одразу після виборів. Та я сподіваюсь, що наше правосуддя буде таким, на яке не зможе тиснути перша особа", – додала вона.

Нагадаємо, 18 жовтня відома в минулому світська левиця Ксенія Собчак оголосила про свій намір брати участь у виборах президента Росії, що відбудуться у березні 2018-го року. Зокрема, вона планує виступити в ролі "кандидата "Проти всіх".