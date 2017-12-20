19:49
20 груд 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Форма від Кадирова. Проект Рогозіна
Вєсті Кремля
23:04, 19 грудня
Вєсті.UA. Страхіття Тимошенко. Цариця Неля чекає свого імператора
Вєсті.UA
19:42, 19 грудня
Мільярд в кишеню: хто дерибанить особливо цінну державну землю
ЦРУ
09:06, сьогодні
Як Кабмін запхав свого носа в унітази
Підсумки дна
18:00, 10 грудня
Згадати Все. Життя в стилі хіпі. Українська версія
Згадати все
20:31, 18 грудня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
НЕГОДА В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Собчак розповіла, за яких умов Путін піде із влади

16:13, сьогодні 3841 Читать новость на русском
Собчак розповіла, що Путін давно пішов би із влади, якби мав гарантії, що його не чіпатимуть
Собчак розповіла, що Путін давно пішов би із влади, якби мав гарантії, що його не чіпатимуть / tvc.ru

Кандидат в президенти Російської Федерації Ксенія Собчак заявила, що Путін давно покинув би президентське крісло, якби мав гарантії, що його не чіпатимуть, а після втрати влади не будуть судити.

Про це заявила Собчак під час свого телемосту з українськими журналістами, передає ZIK.

Читайте також: Собчак озвучила усі претензії щодо Путіна

"Мені здається, що перебуваючи так довго при владі, Володимир Путін розуміє, що потрапив у пастку. Зараз він просто не бачить виходу із ситуації. Адже чітко розуміє, що після того, як у Росії втрачаєш владу – надзвичайно швидко можеш зайняти місце на лаві підсудних. Він давно б пішов, якщо б мав гарантії, що його дійсно ніхто не чіпатиме", – переконана вона.

Також російська телеведуча зазначила, що Путін зрозумів, що довіряти по-справжньому нікому не можна, тому відпускати владу є смертельно небезпечно.

Саме тому ми ходимо по замкненому колу, в якому президент боїться піти, а ми не розуміємо, які гарантії можна йому надати, аби він нарешті пішов. Люди бояться, що їх здасть найближче оточення. Я впевнена, що Путіну страшно. Він переймається цим більше, ніж Гаазьким трибуналом,
– наголосила відома журналістка.

Окрім того, Собчак упевнена, що Російська Федерація має стати парламентською республікою.

"У майбутньому я хочу бачити систему, де влада президента мінімалізована. Було б ідеально мати парламентську республіку та незалежний суд. Звісно, це не відбудеться протягом секунди, одразу після виборів. Та я сподіваюсь, що наше правосуддя буде таким, на яке не зможе тиснути перша особа", – додала вона.

Нагадаємо, 18 жовтня відома в минулому світська левиця Ксенія Собчак оголосила про свій намір брати участь у виборах президента Росії, що відбудуться у березні 2018-го року. Зокрема, вона планує виступити в ролі "кандидата "Проти всіх".

Теги: Новини політики Новини Росії Володимир Путін Ксенія Собчак
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
ТОП-5 зрад в Україні за 2017 рік
сьогодні, 19:01 ТОП-5 зрад в Україні за 2017 рік
Настя Сукач 741
Подолати совок: як не загнати родину в пастку
сьогодні, 18:01 Подолати совок: як не загнати родину в пастку
Яніна Ткачук 1083
Про МВФ: мифы и реальность
сьогодні, 17:03 Про МВФ: мифы и реальность
Олег Пономарь 492
Лист із самісінької передової: піхота – основа війни та становий хребет армії
сьогодні, 15:01 Лист із самісінької передової: піхота – основа війни та становий хребет армії
Дід Панас 961
Конструктор фінансових схем, або Хто перетворив КБ
сьогодні, 14:36 Конструктор фінансових схем, або Хто перетворив КБ "Південне" на "чорну діру" космічної галузі
Блог Медіа 1927
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня , 11:52
Військові навчання "Захід-2017" розпочалися з надзвичайної ситуації, – ЗМІ
15 вересня , 00:03
Колишній керівник "ДНР" Бородай сповістив, чому терористи свого часу не взяли Маріуполь
 22 жовтня , 14:44
Під Києвом виявили загадкові тіла кавказців
2 грудня , 15:53
Бойовики почали вбивати кадрових російських військових на Донбасі, – розвідка
 21 червня , 11:35
Українська співачка видалилася з російської соцмережі
30 червня , 14:15
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук